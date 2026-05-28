Colombia: autoridades intentan recuperar decenas de muertos que habría dejado combate de disidencias

“De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habría presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar”, detallaron las fuerzas militares en un comunicado.

Los cuerpos sin vida habrían sido fruto de combates entre las facciones al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, y Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco” , quienes no se acogieron al histórico acuerdo de paz entre el Estado y las FARC firmado hace una década. Actualmente, se enfrentan entre sí por el control de economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión.

Los combates se registraron en una zona rural de San José del Guaviare, ubicado en la región de la Amazonía colombiana, de difícil acceso por su geografía y seguridad.

Las fuerzas militares y la alcaldía local realizaron el jueves una reunión de seguridad urgente para “coordinar todas las acciones necesarias que permitan el ingreso seguro de los organismos” humanitarios que procedan a la extracción de los cuerpos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en la red social X que los cuerpos sin vida presuntamente corresponderían a integrantes de los grupos ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad.

Los combates y el refuerzo de la seguridad en la zona se registran cuando el país se prepara para las elecciones presidenciales del domingo , en las que se elegirá a quien sucederá en el poder a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, aseguró que las confrontaciones se registraron en zonas lejanas a los puestos de votación de Guaviare.

“Revisamos el dispositivo electoral en esta zona del país y encontramos que no están comprometidas las cabeceras municipales donde se encuentran los puestos de votación”, aseguró López, quien dijo que reforzarán la seguridad para "garantizar" que la población pueda acudir a las urnas.

La facción de alias “Iván Mordisco” sostuvo negociaciones de paz con el gobierno de Petro hasta 2024 como parte de su política de “paz total”, sin embargo, se retiraron de la mesa y arreciaron los ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Con alias “Calarcá”, Petro dejó en vilo las negociaciones desde abril tras cuestionar su voluntad de paz luego de ataques contra la fuerza pública.

FUENTE: AP