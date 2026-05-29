Colombia acude a las urnas dividida entre consolidar o revertir la agenda política de Petro

Ciclistas circulan detrás de un cartel de campaña del senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la coalición gobernante Pacto Histórico, antes de las elecciones en Soacha, Colombia, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

Entre una baraja de 11 aspirantes presidenciales, las encuestas han mostrado una reñida carrera entre tres punteros: el oficialista Iván Cepeda y los opositores de signo conservador Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia , dejando atrás a otros candidatos que representan a sectores más moderados.

“Colombia es un país que permanece profundamente dividido en temas sociales, económicos y políticos”, aseguró a The Associated Press el analista político Sergio Guzmán. “Petro es una figura polarizante, pero no es impopular: cuenta con cerca del 40% de aprobación, según encuestas, y también tiene un muy alto rechazo entre algunos sectores”, agregó.

Petro, quien militó en su juventud en una extinta guerrilla, logró hace cuatro años una victoria histórica para la izquierda. Una vez en el poder, ha buscado que su legado continúe porque asegura que cuatro años no fueron suficientes para un “cambio” que favorezca a los más vulnerables, alegando que la oposición no le permitió ejecutar todos sus proyectos.

Su gobierno logró que la pobreza monetaria —que se mide a partir de un mínimo de ingresos mensuales de 127 dólares— disminuyera pasando del 36,6% en 2022 al 31,8% de la población en 2024, según el último dato oficial disponible. Mientras que el salario mínimo mensual pasó de 309 dólares en 2022 a 554 dólares en 2026.

Para Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, no se trata tanto de un escenario de polarización, sino de un panorama político más amplio del que tuvo Colombia antes de que la izquierda fuera un jugador importante en las urnas, en un país gobernado tradicionalmente por la derecha y los moderados.

La campaña electoral ha transcurrido en medio de una preocupación por la violencia y el constreñimiento a los electores . La Misión de Observación Electoral, conformada por organizaciones de la sociedad civil, calcula que un tercio del país es susceptible de sufrir actos de violencia asociados a grupos armados ilegales. En el último mes múltiples ataques con explosivos causaron más de 20 muertos y decenas de heridos entre la población civil y las fuerzas de seguridad.

Propuestas antagónicas

Cepeda, senador y candidato por el oficialista Pacto Histórico, ha prometido profundizar la agenda política de Petro —su padrino político y amigo— ampliando programas sociales que den “vida digna para millones” de personas y continuando con la reformas del sistema pensional, laboral y de la salud.

"Que el cambio se dé definitivamente en Colombia y que las propuestas lleguen a las personas más necesitadas, en este caso en nuestro territorio que sufre mucho... mueren los niños de desnutrición”, dijo a AP Rubén Antonio Díaz, oriundo del departamento de La Guajira, en el norte del país.

Entre los punteros, Cepeda es el único que continuaría con la política de “paz total” con la que Petro inició diálogos paralelos con grupos armados, a los que aún no ha logrado desarmar. Aunque aseguró que les exigirá que cesen ataques a la población civil.

Terminar con la inseguridad

Valencia, del Centro Democrático, y De la Espriella, del movimiento independiente Defensores de la Patria, han centrado su propuesta en “enfrentar la crisis de seguridad” combatiendo delitos como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro para así “recuperar” el control territorial por parte del Estado en sitios donde operan los ilegales.

Con más seguridad, dice Valencia, también se impulsaría un mayor crecimiento económico beneficiando a las empresas con menos impuestos y reactivando la explotación de combustibles fósiles. Es una política contraria a la de Petro, que ha buscado acelerar una transición energética.

De la Espriella haría ajustes fiscales que reduzcan el tamaño del Estado en una “cuarta parte” y también reduciría la carga tributaria para el sector empresarial.

“Los negocios están de capa caída, no hay credibilidad y la situación laboral del país es increíble con la inflación”, aseguró a la AP Víctor Julio Rodríguez, un comerciante de Bogotá que votará por De la Espriella.

Los analistas señalan que ambos candidatos opositores compiten por un mismo sector del electorado, pero se podrían unir para un eventual balotaje en caso de que ninguno obtenga la mitad más uno del total de los votos en la primera vuelta.

FUENTE: AP