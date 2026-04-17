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Colombia activa inteligencia tras denuncia de posible atentado a candidato presidencial de izquierda

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano citó el viernes a una junta de inteligencia de urgencia luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara un posible plan para atentar contra el candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, en medio de una campaña electoral con alertas sobre violencia política.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo a la prensa que la reunión se llevará a cabo en la noche del viernes con la participación de la cúpula militar y policial, así como con el Departamento Nacional de Inteligencia, que reporta directamente al presidente.

Petro advirtió en la red social X que la agencia de espionaje estadounidense CIA tiene “datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”, sin ofrecer detalles de quién estaría detrás del presunto plan e indicó que tales informaciones “deben ser neutralizadas de antemano”. El mandatario agradeció a su homólogo Donald Trump su “apoyo a unas elecciones libres”.

Sánchez aseguró que, tras conocer la denuncia en redes sociales, habló con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para recibir información que sirva para la investigación.

El candidato y senador, que representa al ala política de Petro, dijo en un comunicado que solicitará más información sobre el posible plan e indicó que ha recibido otras amenazas durante la campaña presidencial que ha mantenido en reserva para no “generar alarma”.

Cepeda agregó que, pese a las amenazas, continuará con su aspiración y competirá en la primera vuelta presidencial a celebrarse el 31 de mayo.

En los últimos días, los candidatos de derecha Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denunciaron amenazas en su contra, luego de que circularan en redes sociales imágenes con sus fotografías y una corona fúnebre. En ese momento, Sánchez ofreció una recompensa de hasta 276.000 dólares por información que permita evitar atentados en contra de los aspirantes.

El caso más grave de violencia política se registró en junio del año pasado cuando fue atacado a tiros en un mitin el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del mismo partido político que Valencia. Falleció casi dos meses después por la gravedad de las heridas, conmocionando a un país que no registraba un magnicidio desde hace tres décadas.

Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han rechazado las amenazas contra candidatos presidenciales y pedido su protección. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió la víspera en un comunicado “a todas las partes implicadas a que contribuyan a crear un entorno de campaña libre de violencia y estigmatización".

FUENTE: AP

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