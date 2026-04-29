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Cole Young impulsa 3 carreras y Marineros remontan para vencer 5-3 a Mellizos y ganar serie

MINNEAPOLIS (AP) — Cole Young impulsó tres carreras en las últimas entradas para los Marineros de Seattle, incluida la decisiva línea de sencillo de dos carreras en la novena que propulsó el miércoles una victoria por 5-3 sobre los Mellizos de Minnesota.

Cole Young de los Marineros de Seattle conecta un doblete ante los Mellizos de Minnesota, el miércoles 29 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Stacy Bengs)
Cole Young de los Marineros de Seattle conecta un doblete ante los Mellizos de Minnesota, el miércoles 29 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Stacy Bengs) AP

Young conectó un lanzamiento directo hacia al montículo, ajeno al guante del pitcher Eric Orze (0-1), quien vio cómo la pelota se escabullía ante el clavado del segunda base Luke Keaschall, con el cuadro interior adelantado. Orze retiró a solo uno de los cinco bateadores que enfrentó en un racimo de tres carreras de los Marineros.

El mexicano Andrés Muñoz lanzó una novena perfecta para su sexto salvamento en siete oportunidades. Los Marineros ganaron por octava vez en 11 juegos.

Young, de 22 años, quien también conectó un doble del empate con dos outs en la séptima, batea para .383 con 10 impulsadas en 47 turnos al bate en sus últimos 13 juegos.

Seattle (16-16) mejoró a .500 por primera vez desde el 3 de abril.

Un sencillo como emergente del puertorriqueño Victor Caratini con dos outs en la octava le dio a los Mellizos una ventaja de 3-2 ante Gabe Speier, quien fue llamado de prisa desde el bullpen de Seattle cuando Matt Brash fue retirado después de dos lanzamientos como medida de precaución por una molestia en el costado. Cooper Criswell (1-0) sacó el último out de la entrada con las bases llenas.

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