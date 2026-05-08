Claptone se acerca a los sueños en su álbum “Wanderer”

En vez de remitirse a un sonido en específico o un lugar en el mundo, de los muchos en donde se presenta en vivo, imaginó un estado mental al crearlo.

“Este álbum pretende situarse entre la realidad y el mundo de los sueños, casi como un viaje de uno a otro”, dijo el DJ famoso por su máscara de doctor de la plaga en una entrevista reciente por videollamada.

“Wanderer” tiene invitados a cantantes como Nathan Nicholson y Poppy Baskcomb, que son antiguos colaboradores del DJ y otros que se suman a su círculo, como la banda indie Crystal Fighters, a quienes conocía desde hace tiempo, pero no había encontrado la canción perfecta para producir con ellos. En el caso de Raphaella y Hannah Boleyn, Claptone las consideró las cantantes perfectas al escuchar su material más reciente.

A varios de los artistas Claptone les asignó más de una canción, permitiendo a los escuchas adentrarse en su voz y conocerlos a diferencia de otros álbumes con múltiples invitados que dejan con ganas de más.

“Me gusta la estabilidad o, ya sabes, la gente que vuelve al proyecto. Mucha gente con la que trabajo puede que vuelva en el próximo álbum”, dijo.

Claptone también trae consigo la experiencia de sus tres álbumes anteriores, “Charmer”, “Fantast” y “Closer”, así como su colaboración con productores como Stuart Price, quien a su vez ha trabajado con artistas como Madonna, Kylie Minogue y Pet Shop Boys.

“Pude poner mucho de ese conocimiento en el nuevo álbum”, dijo Claptone. “Suena mejor que cualquier cosa que hice antes”.

Ampliar los horizontes en el house

En los sonidos se encontrará también un poco del gusto del DJ por el indie rock, el new wave y el pop, así como el house y dance más brillante. Una de las piezas del álbum que destacan es “Black and Gold”, en la que canta Hannah Boleyn con un sonido etéreo y al mismo tiempo una vibra funk. La letra surgió de una lluvia de ideas con Boleyn en la que incluyeron el color dorado de la máscara de Claptone y su vestimenta negra.

“Creo que es la canción perfecta para una noche de club”, dijo. “Estaba haciendo un single con Goldfrapp poco antes de hacer esto, y ella (Boleyn) fue la voz perfecta para retomar y llevar esta colaboración con Goldfrapp a otro nivel”.

“Wanderlust” con Poppy Baskcomb es la canción que encarna esta invitación a soñar en el álbum. Estará acompañada de un video que Claptone describió como una película con un final inesperado.

“Tiene una cualidad que antes no podía poner en una canción”, dijo el DJ. “Tiene ese anhelo de estar de viaje y el anhelo de estar en algún lugar de un mundo de fantasía o, ya sabes, de viaje”.

Henry Camamile, de la banda de indie rock Sea Girls, canta en “Put Your Love On Me”, uno de los sencillos previamente lanzados del álbum, y en “Way Too Into You”.

Al convocar a artistas de otros géneros musicales, Claptone señaló que busca enriquecer el house y aportar nuevos puntos de vista. También busca dejar atrás la obsesión por las listas de popularidad o la presencia en los clubs.

“Aprecio cuando la gente tiene un horizonte más brillante, una visión más abierta o un horizonte más musical”, dijo.

Esta madurez se refleja en “Any Given Moment” con Nathan Nicholson, en la que habla de la fragilidad de la permanencia en la vida.

“Todos los que son un poco mayores tienen estos momentos, como cuando la gente desaparece en sus vidas, ya sabes, cuando ya no está”, dijo sobre la inspiración para esta canción. “Llegará un momento en el que alguien a quien das por sentado simplemente se va, ¿sabes?, y entonces empezarás a pensar, ‘¿aprecio mis momentos hermosos, mi vida preciosa?’”.

Próximamente tendrá una de sus presentaciones conocidas como “The Masquerade” en junio en la Movistar Arena de Buenos Aires y también se prepara para presentaciones en México en julio alrededor de la Copa Mundial de Fútbol en Monterrey y Ciudad de México.

A Claptone le gustaría ir a un partido del mundial y además vio la ventaja de hacerlo sin su máscara.

“Definitivamente intentaré unirme, ya sabes, y estar en el estadio. Obviamente, la gente no me reconocería”, dijo alegre.

FUENTE: AP