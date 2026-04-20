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CJ McCollum lidera remontada y Hawks sorprenden a Knicks 107-106 para igualar la serie 1-1

NUEVA YORK (AP) — CJ McCollum anotó 32 puntos y los Hawks de Atlanta remontaron para sorprender 107-106 a los Knicks de Nueva York la noche del lunes, igualando su serie de primera ronda de los playoffs a un triunfo por bando.

Josh Hart (3), de los Knicks de Nueva York, cae mientras intenta pasar con el balón a CJ McCollum (3), de los Hawks de Atlanta, durante la primera mitad del segundo juego de la serie de playoffs de la NBA de primera ronda, el lunes 20 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Josh Hart (3), de los Knicks de Nueva York, cae mientras intenta pasar con el balón a CJ McCollum (3), de los Hawks de Atlanta, durante la primera mitad del segundo juego de la serie de playoffs de la NBA de primera ronda, el lunes 20 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

McCollum encabezó un repunte tardío que casi no sirvió de nada cuando falló dos tiros libres con 5,6 segundos por jugar. Los Knicks avanzaron el balón a toda prisa por la cancha sin tiempos muertos disponibles, pero Mikal Bridges falló un tiro en suspensión cuando se agotó el tiempo.

Los Hawks habían estado abajo durante toda la segunda mitad y perdían por 12 al término del tercer cuarto. Atlanta fue recortando la diferencia y una canasta de McCollum le dio a los Hawks una ventaja de 101-100 —la primera de la serie en la segunda mitad— con 2:09 por jugar. Encestó otra para una ventaja de tres y, después de que Jalen Brunson empató con un triple, McCollum respondió con otro tiro en suspensión para poner el marcador 105-103 con 33 segundos en el reloj de juego.

Jonathan Kuminga sumó 19 puntos desde la banca y Jalen Johnson anotó 17, incluida una canasta con 10 segundos por jugar para darle una ventaja de cuatro puntos a los sextos preclasificados, que serán anfitriones del tercer juego el jueves.

Brunson terminó con 29 unidades por los Knicks y Karl-Anthony Towns agregó 18.

Los Knicks intentan llegar a la segunda ronda por cuarta temporada consecutiva, su racha más larga desde las campañas de 1991-92 a 1999-2000, y parecía que iban bien encaminados.

Towns, que tuvo cuatro puntos en la primera mitad, anotó 14 en el tercer cuarto mientras los Knicks ampliaban la ventaja a 78-64. Todavía estaban arriba por ocho con menos de cinco minutos por jugar.

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