CJ Abrams dispara grand slam y produce 5 en la paliza 15-2 de Nacionales a Mellizos

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CJ Abrams, de los Nacionales de Washington, sigue el vuelo de la pelota de su grand slam durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota el miércoles 6 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Washington también estableció máximos de la temporada con cuatro cuadrangulares y 10 extrabases. Los Nacionales conectaron cuatro vuelacercas en un lapso de cuatro innings, después de no haber pegado ninguno en sus cuatro juegos anteriores.

Miles Mikolas (1-3) permitió dos carreras y tres imparables en cinco entradas y un tercio, su mayor cifra de la campaña. Mitchell Parker y Zak Kent completaron un juego de tres hits, mientras Washington ganó por quinta vez en 18 partidos en casa esta temporada. Kent debutó con los Nacionales, tres días después de que lo reclamaran de waivers procedente de los Mellizos.

Abrams se fue de 5-3 con dos dobles y House impulsó tres carreras. El jonrón de Millas, que puso a Washington arriba 3-2 en el quinto, fue su primero desde el que conectó ante Dakota Hudson, de Colorado, el 21 de junio de 2024 en Coors Field.

Daylen Lile y Curtis Mead recibieron bases por bolas para llenar las bases con un out en el octavo. Luis García reemplazó a Justin Topa y, cuatro lanzamientos después, Abrams conectó un batazo de 403 pies para su noveno jonrón de la temporada. El cuadrangular solitario de Tena coronó el inning de siete carreras.

El abridor de los Mellizos, Bailey Ober (3-2), permitió cinco carreras y seis hits en cinco innings. Minnesota permitió su mayor cantidad de carreras desde una derrota de 17-6 ante Milwaukee el 20 de junio pasado.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP