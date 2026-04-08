Ciudadanos franceses vuelven a casa tras pasar más de 3 años detenidos en Irán

Jacques Paris, izquierda, y Cecile Kohler, ciudadanos franceses liberados tras estar detenidos durante tres años y medio en Irán, hablan con los medios de comunicación en el Palacio del Elíseo, donde fueron recibidos por el presidente francés Emmanuel Macron, en París, Francia, el miércoles 8 de abril de 2026. (Tom Nicholson/Pool Foto vía AP) AP

Kohler, de 41 años, y Paris, de 72, salieron por carretera el martes, justo antes de que se anunciara un alto el fuego provisional entre Estados Unidos e Irán para detener los combates que han sacudido la región desde el 28 de febrero. Las autoridades francesas celebraron su liberación como un gran éxito diplomático.

El presidente Emmanuel Macron, que ha intentado distanciar a su país del conflicto en Oriente Medio, los recibió en el Palacio del Elíseo.

Detenidos por cargos de espionaje, fueron liberados de una prisión en Irán en noviembre. Sin embargo, ambos permanecieron refugiados en instalaciones diplomáticas francesas en Teherán, ya que las autoridades iraníes no les permitían salir del país. Macron afirmó que el martes recibieron luz verde para emprender el regreso a casa.

“Nos damos cuenta de hasta qué punto ‘nos escapamos por poco’, por decirlo así, porque podría haber sido mucho peor”, declaró Kohler a los periodistas el miércoles. “Llevamos dos días bajo tensión, porque viajamos en coche y luego en avión. No hemos dormido en dos días”, añadió.

Las autoridades francesas indicaron que Kohler y Paris fueron trasladados en coche desde Irán hasta el vecino Azerbaiyán, un trayecto de unas 9 horas, antes de tomar un vuelo a París. Los acompañó durante todo el recorrido el embajador de Francia en Teherán, Pierre Cochard.

La oficina de Macron señaló que su liberación es el resultado de un “esfuerzo a largo plazo”, pero que las conversaciones se aceleraron en las últimas semanas debido a la presión de la guerra con Irán, lo que dio un sentido de urgencia a la situación.

El mandatario francés afirmó la semana pasada que Estados Unidos no podía quejarse de falta de apoyo de sus aliados, ya que decidió iniciar la guerra con Irán sin consultar a nadie. “Esta no es nuestra operación (militar)”, dijo a los periodistas durante una visita a Corea del Sur.

El dirigente francés fue el primer jefe de Estado occidental en hablar el 8 de marzo con el presidente iraní Masoud Pezeshkian tras estallar la guerra. Desde entonces, han hablado por teléfono dos veces, el 15 y el 24 de marzo.

Las autoridades francesas también agradecieron a Omán su papel de mediación para asegurar la liberación de Kohler y Paris.

Las autoridades omaníes “hicieron posible, en el tramo final, la transmisión de cierto número de mensajes dentro del sistema iraní”, dijo el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en la televisión nacional France 2.

“El domingo por la noche, Domingo de Pascua, recibí una llamada de mi homólogo, el ministro de Exteriores de Irán, confirmando que ellos ya habían tomado la decisión”, explicó.

Irán afirma que hubo un canje de prisioneros a cambio de la liberación de los ciudadanos franceses

Barrot indicó que los detalles de las negociaciones con Irán se mantendrían “confidenciales”.

Sin embargo, la agencia estatal iraní IRNA informó el martes que Irán había alcanzado un acuerdo con Francia para la liberación de ambos ciudadanos franceses a cambio de la ciudadana iraní Mahdieh Esfandiari.

La oficina de Macron negó que existiera algún acuerdo de ese tipo sobre un canje de prisioneros.

Teherán ha presionado desde el año pasado para lograr la liberación de Esfandiari, condenada en Francia por cargos de incitación al terrorismo por comentarios que hizo sobre los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, encabezados por Hamás.

Esfandiari fue condenada en febrero a un año de prisión, con una pena adicional de tres años en suspenso, además de la prohibición permanente de permanecer en territorio francés. Ella apeló la decisión.

Desde entonces había estado bajo arresto domiciliario, una medida que fue levantada el martes por la tarde, poco después de que se hiciera público que los dos ciudadanos franceses habían salido de Irán, dijo a The Associated Press su abogado, Nabil Boudi.

Kohler y Paris comparten detalles sobre su calvario en una prisión iraní

Kohler y Paris agradecieron el miércoles a todas las personas que los ayudaron a salir de Irán.

En declaraciones a periodistas, calificaron de “infierno” la prisión iraní de Evin, donde se mantiene a muchos presos políticos y disidentes.

“Vivimos un horror diario”, afirmó Kohler.

Paris dijo que se sintieron “bajo amenaza constante” durante su detención.

“No teníamos derecho a leer, no teníamos derecho a escribir. Cada vez que salíamos de la celda, nos vendaban los ojos”, relató.

“Uno de los objetivos probablemente era quebrarnos”, añadió Paris. “No estamos quebrados. Daremos testimonio, alzaremos la voz y volveremos a disfrutar de la vida”.

La pareja estaba de vacaciones en Irán cuando fue detenida en mayo de 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP