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Ciudadano griego es acusado en Gran Bretaña de ayudar a operación contra periodista

LONDRES (AP) — Un ciudadano griego debía comparecer ante un tribunal el viernes, acusado de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero, supuestamente iraní, a poner en la mira a un periodista que trabaja en Londres.

Las acusaciones contra Ioannis Aidinidis, de 46 años, se relacionan con intentos de poner en la mira a un periodista de Iran International, un medio de comunicación en persa que tradicionalmente ha sido crítico del gobierno iraní, informó la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado.

“Sabemos que esto puede causar preocupación a muchas personas aquí en el Reino Unido, y en particular a quienes trabajan en medios en lengua persa", declaró en un comunicado la comandante Helen Flanagan. "Seguimos trabajando estrechamente con varias organizaciones y personas para brindarles asesoramiento y apoyo en torno a su seguridad y protección, y esto incluye a la persona y la organización específicas vinculadas a esta investigación”.

Los medios británicos opuestos al gobierno iraní han estado bajo amenaza durante años.

Iran International trasladó temporalmente su sede a Washington, D.C., en febrero de 2023 para “proteger la seguridad de los periodistas” que habían sido blanco del gobierno iraní. La emisora reanudó sus operaciones en una nueva ubicación en Londres meses después.

Aidinidis, que vive en Múnich, fue arrestado el 16 de mayo en West Sussex, al sur de Londres. Posteriormente, un magistrado permitió que permaneciera detenido sin cargos hasta el 30 de mayo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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