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Cifra de muertos por sismos en Venezuela se acerca a 3.000

CARACAS (AP) — A 10 días de los devastadores sismos en Venezuela, la cifra de muertos ya alcanza los 2.954 y los heridos suman 16.592, según las autoridades venezolanas.

Un hombre sale del mar frente a edificios dañados por sismos en La Guaira, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Un hombre sale del mar frente a edificios dañados por sismos en La Guaira, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

Hasta el momento, el doblete de sismos del 24 de junio, considerado como el más potente que ha afrontado el país sudamericano en el último siglo de acuerdo con expertos, ha tenido 942 réplicas y ha provocado el colapso de 190 estructuras. Además, dejó sin vivienda a 16.309 personas, según el reporte oficial.

El balance publicado por el gobierno en redes sociales añadió que 6.462 personas han sido rescatadas y, aunque el paso de los días mengua las posibilidades de encontrar sobrevivientes, la esperanza no se agota.

La tragedia convocó a más de 3.200 rescatistas internacionales con sus equipos caninos entrenados para la búsqueda y rescate de personas, algunos de los cuales fueron condecorados el sábado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“El pueblo venezolano nunca olvidará la mano amiga que vino a atender, que vino a consolar, que vino a acompañar”, afirmó Rodríguez en una ceremonia oficial en que despidió a los equipos de rescatistas del Reino Unido, Qatar, Francia, India, Barbados, Brasil y Argentina, previo a recibir la Medalla Héroes de Venezuela.

Según el gobierno, más de 140 naciones aportaron con ayuda humanitaria o equipos de rescate.

El pueblo venezolano “vive un duelo profundo”, pero “todavía hay esperanzas de familiares de encontrar personas con vida”, añadió.

FUENTE: AP

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