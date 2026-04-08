Cientos protestan en Senegal por promesas gubernamentales incumplidas y crecientes costos

Trabajadores portan pancartas y carteles en una marcha para exigir que el gobierno cumpla sus compromisos y atienda sus preocupaciones, el miércoles 8 de abril de 2026, en Dakar, Senegal. (AP Foto/Misper Apawu) AP

La protesta fue organizada por los principales sindicatos del país y por el Frente para la Defensa de la Democracia y la República, también conocido como FDR, una coalición opositora.

Mody Guiro, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Senegaleses, el mayor sindicato del país, manifestó que el gobierno había traicionado un acuerdo del año pasado que había congelado las huelgas a cambio de promesas de mejores salarios y condiciones laborales. Las autoridades sostienen que una crisis de deuda récord heredada de la administración anterior ha dejado al gobierno con poco dinero para gastar.

Los manifestantes, con bufandas rojas y gorras sindicales, sostenían pancartas en las que exigían que el gobierno reincorpore a trabajadores del sector público despedidos y reduzca los impuestos sobre la renta. Algunos corearon consignas que pedían la destitución del primer ministro Ousmane Sonko.

El gobierno del país de África occidental, encabezado por Sonko y el presidente Bassirou Diomaye Faye, llegó al poder en abril de 2024 con la promesa de llevar a cabo reformas ambiciosas, que incluían combatir la corrupción, crear empleos para los jóvenes y maximizar los beneficios de los recursos naturales del país.

Pero la agenda de reformas del partido gobernante PASTEF se ha topado con obstáculos. Una auditoría gubernamental de 2025 reveló una deuda mayor de lo informado, de 13.000 millones de dólares, atribuida al gobierno anterior. Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo plan financiero se han estancado, y mientras tanto las perspectivas fiscales del país empeoran.

La relación deuda/PIB de Senegal se ha disparado hasta aproximadamente el 132%, una de las más altas de África.

Las dificultades económicas del país han profundizado las penurias diarias de muchas personas, y los jóvenes senegaleses figuran entre los más afectados. Cerca del 75% de la población nacional tiene menos de 35 años.

Las protestas en febrero en la principal universidad pública de Senegal por ayudas financieras no pagadas recibieron una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad, lo que provocó la muerte de un estudiante.

"El país está paralizado. Es esencial que el gobierno encuentre soluciones para reactivar la economía de Senegal en lugar de buscar peleas por todas partes”, manifestó Mohamed Fall, un activista juvenil presente en la protesta del miércoles.

Otro manifestante, Pape Laobe Samb, es uno de más de 700 empleados del puerto de Dakar que han sido despedidos desde comienzos de 2025, a medida que el gobierno senegalés se moviliza para reformar instituciones estatales.

“Esto no es lo que le prometieron a la gente. Dijeron que iban a crear empleos y desarrollar el país, pero hicieron exactamente lo contrario”, declaró Samb a The Associated Press. Él trabajó más de 12 años en el puerto antes de ser despedido.

El director del puerto, quien fue nombrado poco después de que Faye llegara al poder, ha descrito la medida como una depuración de contratos irregulares heredados del gobierno anterior. Los sindicatos discrepan, y alegan que los trabajadores señalados eran en gran medida aquellos vinculados con el gobierno previo, y que los despidos fueron ilegales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP