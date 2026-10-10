Cientos de miles se quedan sin electricidad por el azote de Isaías en Florida y Alabama

Isaías tocó tierra el viernes como huracán de categoría 2 y avanzó rápidamente hacia el norte a través de Alabama, mientras la potencia de sus vientos disminuía drásticamente. Pero la posibilidad de marejadas ciclónicas potencialmente mortales seguía activa en algunas zonas de la franja noroccidental de Florida, conocida como el Panhandle, junto con intensas lluvias y posibles inundaciones para gran parte del sureste durante el fin de semana.

Los meteorólogos advirtieron también que las condiciones podrían favorecer la formación de tornados en el Panhandle, Georgia y las Carolinas.

Isaías llegó a las inmediaciones de Destin, Florida, como el primer huracán de la temporada del Atlántico. Los vientos huracanados azotaron un tramo de la costa del golfo conocido por sus playas de arena blanca y fina salpicada de casas vacacionales, bares frente al mar y puestos de mariscos.

“La tormenta ya está aquí. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa el viernes.

Las carreteras en Destin estaban inundadas, mientras que en la cercana Pensacola, la policía advirtió a los residentes que se mantuvieran alejados de los viales debido a la presencia de escombros en la calzada. Aunque por el momento no se conoce el alcance de los daños, muchos residentes publicaron en internet fotos de árboles y líneas eléctricas caídas, y un video en redes sociales mostró cómo era arrancado el techo de una posada en Pensacola.

Algunos condados del Panhandle suspendieron temporalmente la respuesta de emergencia el viernes por la noche debido a las peligrosas condiciones.

Partes del sur de Alabama también estaban inundadas, y las autoridades en Mobile informaron de árboles y líneas eléctricas caídos. Las carreteras en el condado de Houston, en la esquina sureste del estado, quedaron cerradas debido a condiciones similares.

En Florida y Alabama, más de 726.000 clientes estaban sin electricidad a primera hora del sábado, según poweroutage.com.

Tim Mowry, que capeó la tormenta desde su casa en Pensacola, contó que el viento era tan intenso que sonaba como el silbato de un tren al colarse por una rendija en la puerta de su patio. Se quedó sin electricidad alrededor de las 4:30 de la tarde, pero contaba con un generador. También tenía agua estancada en su patio trasero y parte de la cerca de su propiedad fue arrancada. Pero, en general, dijo que la tormenta no fue tan mala como esperaba.

“En lo que respecta a Pensacola, realmente tuvimos suerte”, apuntó Mowry.

Su hijo, que vive a unos 15 minutos, intentó conducir hasta su casa después de quedarse sin electricidad, pero tuvo que dar la vuelta porque árboles y líneas eléctricas caídas bloqueaban las carreteras, contó.

A pesar de su debilitamiento, se espera que los intensos aguaceros acompañen a Isaías en su avance tierra adentro, con acumulados de entre 10 y 20 centímetros (4 a 8 pulgadas), o incluso más, durante el fin de semana desde el sur de Alabama hasta el suroeste de Georgia.

Isaías fue el primer huracán que azota el este de Estados Unidos desde el paso de Milton por la costa del golfo en Florida en 2024. Se prevé que descargue fuertes lluvias y cause posibles inundaciones en gran parte del sureste durante el fin de semana, y luego en partes la región centro-norte y el noreste del país hasta el lunes.

La tormenta causó la suspensión de la mayoría de los vuelos previstos para el viernes en los aeropuertos de la franja noroccidental de Florida, incluidos todos los de llegada y salida del Aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach. El presidente del país, Donald Trump, canceló sus planes de asistir el sábado al partido de fútbol americano entre la Universidad de Georgia y la Universidad de Alabama en Tuscaloosa alegando que no quería interferir en las labores de respuesta a emergencias.

En el Pacífico, Simón ganó intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 4 en su avance hacia la costa de México.

Además, se espera que la tormenta tropical Rachel lleve fuertes vientos y lluvias al norte de México y al sur de California durante el fin de semana.

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Megnien informó desde Panama City, Florida; Golden desde Seattle, y Seewer desde Toledo, Ohio. Los periodistas de The Associated Press Seth Borenstein y Collin Binkley en Washington; Rio Yamat en Las Vegas; Gerald Herbert en Pensacola, Florida; Dave Collins en Hartford, Connecticut; Sarah Raza en Sioux Falls, Dakota del Sur; Kim Chandler en Montgomery, Alabama, y Laura Turbay en Little Rock, Arkansas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP