americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

CIDH pide a Perú proteger a indígenas en aislamiento y “en riesgo de daño irreparable” en Amazonía

LIMA (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el martes a Perú que adopte medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de un pueblo indígena que vive en situación de aislamiento, pero cuyos derechos están “en riesgo de daño irreparable” en una remota reserva ubicada en la Amazonía.

En un comunicado, la Comisión dijo que otorgó medidas cautelares en beneficio del pueblo indígena Kakataibo que vive en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, creada oficialmente en 2021 y cuyo territorio de poco más de 1.489 kilómetros cuadrados se ubica en las regiones Loreto, Ucayali y Huánuco, todas en la Amazonía.

The Associated Press pidió comentarios al Ministerio de Justicia de Perú, pero no los obtuvo al momento.

De acuerdo a las leyes internacionales a las que Perú está sujeto, el cumplimiento de las medidas debe iniciarse de inmediato.

Perú es el segundo cultivador mundial de hoja de coca, después de Colombia, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La Comisión indicó que los factores de riesgo se han incrementado, pese a que Perú afirma que instaló algunos puestos de control, patrullajes y coordinaciones con varias entidades estatales para proteger la reserva.

La ley peruana prohíbe el contacto físico con indígenas en aislamiento y el argumento principal es la seguridad de los indígenas porque afirman que sus sistemas inmunológicos son vulnerables a los gérmenes que portan otras personas.

Perú reconoce oficialmente la existencia de 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y otros cinco en situación de contacto inicial, todos en la Amazonía. Además existen ocho reservas establecidas para la protección de estos pueblos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter