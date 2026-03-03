CIDH pide a Perú proteger a indígenas en aislamiento y “en riesgo de daño irreparable” en Amazonía

Compartir en:









En un comunicado, la Comisión dijo que otorgó medidas cautelares en beneficio del pueblo indígena Kakataibo que vive en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, creada oficialmente en 2021 y cuyo territorio de poco más de 1.489 kilómetros cuadrados se ubica en las regiones Loreto, Ucayali y Huánuco, todas en la Amazonía.

The Associated Press pidió comentarios al Ministerio de Justicia de Perú, pero no los obtuvo al momento.

De acuerdo a las leyes internacionales a las que Perú está sujeto, el cumplimiento de las medidas debe iniciarse de inmediato.

AIDESEP, la mayor organización indígena amazónica de Perú, ha reportado por años invasiones a la reserva indígena, deforestación por el sembrado de hojas de coca —insumo para fabricar cocaína—, carreteras y pistas de aterrizaje clandestinas para avionetas que usan los narcotraficantes para llevar la droga al exterior. Otra amenaza es la minería ilegal que se ha expandido a varias zonas de la Amazonía.

Perú es el segundo cultivador mundial de hoja de coca, después de Colombia, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La Comisión indicó que los factores de riesgo se han incrementado, pese a que Perú afirma que instaló algunos puestos de control, patrullajes y coordinaciones con varias entidades estatales para proteger la reserva.

La ley peruana prohíbe el contacto físico con indígenas en aislamiento y el argumento principal es la seguridad de los indígenas porque afirman que sus sistemas inmunológicos son vulnerables a los gérmenes que portan otras personas. Perú reconoce oficialmente la existencia de 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y otros cinco en situación de contacto inicial, todos en la Amazonía. Además existen ocho reservas establecidas para la protección de estos pueblos. FUENTE: AP