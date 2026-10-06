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Christa Pike está consciente y habla tras fallida ejecución en Tennessee, dicen abogados

Christa Pike, una reclusa de Tennessee que sobrevivió a un intento de ejecución en Tennessee, está despierta y es capaz de comunicarse mientras recibe tratamiento en un hospital, informaron sus abogados el martes.

Vehículos de emergencia llegan a la Institución de Máxima Seguridad Riverbend tras la suspensión de la ejecución de Christa Pike el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV)
Vehículos de emergencia llegan a la Institución de Máxima Seguridad Riverbend tras la suspensión de la ejecución de Christa Pike el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV) AP

Los abogados de Pike señalaron que su pronóstico sigue sin estar claro y expresaron que enfrenta “una larga recuperación”.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica”, afirmaron sus abogados en un comunicado. “A pesar del grave daño que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos”.

Sus abogados dijeron que están agradecidos con los servicios de emergencia y el equipo médico del hospital “que trataron a Christa como un ser humano y le han brindado una atención excepcional”.

Se trata del primer indicio de que Pike ha mejorado desde que fue trasladada en ambulancia desde una prisión de Nashville el miércoles pasado.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución después de ser declarada culpable de una golpiza y apuñalamiento que causaron la muerte de su compañera de clase, Colleen Slemmer, en 1995. El fármaco de inyección letal no la mató, pero sus abogados dijeron que sufrió quemaduras y ampollas en los brazos.

Apenas el domingo, sus abogados dijeron que Pike permanecía inconsciente y con respiración asistida desde el intento de ejecución.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró al equipo legal de Pike, dijo que el avance “augura una buena recuperación”. Pero añadió que podrían pasar semanas o meses antes de que alguien sepa con exactitud cómo podría ser su recuperación, y si su capacidad podría restablecerse a un nivel que le permita al estado un nuevo intento de ejecución.

“Todavía está en la UCI”, explicó. “Se ha recuperado hasta cierto punto, de modo que puede estar sin respirador y puede hablar, pero de ninguna manera anunciaría que está fuera de un riesgo grave adicional. Aún hay muchas cosas que pueden ocurrir, incluso cuando todos hacen bien su trabajo”.

Una portavoz del Departamento de Correccionales de Tennessee dijo que no podía proporcionar información más allá de que Pike seguía hospitalizada el martes.

Los abogados de Pike tienen previsto acudir el miércoles a los tribunales mientras buscan conocer más detalles sobre lo que ocurrió.

Los abogados solicitan una orden judicial que obligue al Departamento de Correccionales de Tennessee a preservar pruebas, incluidos los números de lote de los fármacos, registros y otra información del intento de ejecución del 30 de septiembre. La jueza del Tribunal de Cancillería I’Ashea Myles programó una conferencia de estado del caso para la mañana del miércoles.

Los abogados de Pike dijeron en su comunicado del martes que mantienen su petición al gobernador saliente de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la sentencia de Pike a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Christa es una sobreviviente y afrontará la recuperación un día a la vez”, expresaron sus abogados.

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El periodista de The Associated Press Gene Johnson contribuyó desde Seattle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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