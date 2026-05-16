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Chourio aporta jonrón de la ventaja y gran atrapada para triunfo de Cerveceros, 2-1 ante Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Jackson Chourio conectó un jonrón solitario que aportó la ventaja en la sexta entrada e hizo una atrapada que evitó una carrera en la séptima, para que los Cerveceros de Milwaukee superaran el sábado 2-1 a los Mellizos de Minnesota.

Chad Patrick (izquierda) festeja con el venezolano Jackson Chourio, su compañero en los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Bailey Hillesheim)
Chad Patrick (izquierda) festeja con el venezolano Jackson Chourio, su compañero en los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Bailey Hillesheim) AP

Logan Henderson ponchó a siete en cinco innings y los Cerveceros lograron su 13ª victoria con remontada incluida. Milwaukee fue superado en imparables por 7-5 pero mejoró a una foja de 8-1 en sus últimos nueve juegos.

Chourio se fue de 4-2, incluido un doble en la octava entrada, para elevar su promedio a .318 desde que se recuperó de una fractura en una mano, sufrida con la selección venezolana durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Henderson (1-1) permitió una carrera y seis hits, con una base por bolas. Chad Patrick consiguió el primer salvamento de su carrera tras permitir un hit y ponchar a tres en cuatro innings como relevo de Henderson.

Trevor Larnach les dio a los Mellizos una ventaja de 1-0 en la tercera entrada mediante un jonrón con dos outs que recorrió 363 pies.

Los Cerveceros empataron en la cuarta cuando el rodado del venezolano Luis Rengifo a tercera se coló por debajo del guante de Royce Lewis y permitió que Brice Turang anotara.

Connor Prielipp (1-2) permitió dos carreras —una limpia— y tres hits en seis innings, con ocho ponches y dos bases por bolas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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