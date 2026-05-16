Chourio aporta jonrón de la ventaja y gran atrapada para triunfo de Cerveceros, 2-1 ante Mellizos

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Chad Patrick (izquierda) festeja con el venezolano Jackson Chourio, su compañero en los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Bailey Hillesheim) AP

Logan Henderson ponchó a siete en cinco innings y los Cerveceros lograron su 13ª victoria con remontada incluida. Milwaukee fue superado en imparables por 7-5 pero mejoró a una foja de 8-1 en sus últimos nueve juegos.

Chourio se fue de 4-2, incluido un doble en la octava entrada, para elevar su promedio a .318 desde que se recuperó de una fractura en una mano, sufrida con la selección venezolana durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Su atrapada, deslizándose en el jardín izquierdo en la octava evitó que James Outman, quien conectó un triple con un out, anotara desde tercera la carrera del empate.

Henderson (1-1) permitió una carrera y seis hits, con una base por bolas. Chad Patrick consiguió el primer salvamento de su carrera tras permitir un hit y ponchar a tres en cuatro innings como relevo de Henderson.

Trevor Larnach les dio a los Mellizos una ventaja de 1-0 en la tercera entrada mediante un jonrón con dos outs que recorrió 363 pies.

Los Cerveceros empataron en la cuarta cuando el rodado del venezolano Luis Rengifo a tercera se coló por debajo del guante de Royce Lewis y permitió que Brice Turang anotara.

Connor Prielipp (1-2) permitió dos carreras —una limpia— y tres hits en seis innings, con ocho ponches y dos bases por bolas. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP