Choque de autobús en la Cachemira controlada por India deja 21 muertos

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Policías inspeccionan los restos de un autobús de pasajeros que se precipitó por una ladera al tomar una curva sin visibilidad cerca de la aldea de Kagort, a unos 100 kilómetros (62,5 millas) de Jammu, India, el lunes 20 de abril de 2026. (Foto AP) AP

El autobús, con capacidad para 42 pasajeros, transportaba a más de 60 personas desde la localidad de Ramnagar hacia la ciudad de Udhampur cuando chocó contra un mototaxi en una curva pronunciada en la región montañosa, explicó el administrador civil Prem Singh.

Singh indicó que el autobús se salió de la carretera y cayó unos 30 metros (100 pies) hasta la vía inferior. Las personas que iban en el vehículo de tres ruedas también resultaron heridas, añadió.

Vecinos y autoridades acudieron al lugar del incidente e iniciaron una operación de rescate. Singh señaló que 19 pasajeros murieron en el acto, y otras dos personas fallecieron en un hospital tras ser evacuadas. Los heridos, algunos en estado crítico, reciben atención en distintos centros de salud, informaron autoridades.

El primer ministro de India, Narendra Modi, manifestó su pesar por el incidente y anunció ayuda económica para las familias de las víctimas.

India registra algunas de las tasas más altas de muertes en carretera del mundo, con cientos de miles de personas fallecidas y heridas cada año. La mayoría de los incidentes se atribuyen a la conducción temeraria, carreteras en mal estado y vehículos envejecidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP