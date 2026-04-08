China dice que Afganistán y Pakistán aceptaron estudiar una "solución integral" a su conflicto

Todas las partes también acordaron mantener el diálogo tras siete días de conversaciones de paz mediadas por Beijing en la ciudad china occidental de Urumqi, indicó la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning.

“Las tres partes acordaron explorar una solución integral a los problemas en las relaciones entre Afganistán y Pakistán, y aclararon los asuntos centrales y prioritarios que deben abordarse”, señaló durante la conferencia de prensa diaria del ministerio en Beijing.

Añadió que reconocieron que “el terrorismo es el asunto central que afecta la relación”.

Afganistán y Pakistán afirmaron que no “tomarán acciones que intensifiquen o compliquen la situación”.

Las conversaciones comenzaron la semana pasada en Urumqi por invitación de China, en un esfuerzo por detener el conflicto que comenzó entre ambos países en febrero.

Pakistán, que declaró estar en “guerra abierta” con su vecino, también ha llevado a cabo ataques aéreos dentro de Afganistán, incluso en la capital, Kabul.

El Ministerio afgano de Exteriores señaló que las conversaciones habían sido constructivas el martes.

La oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios en Afganistán informó el martes que el conflicto había desplazado a 94.000 personas en total, mientras que 100.000 personas en dos distritos afganos cerca de la frontera han quedado completamente incomunicadas por los combates desde febrero.

Incluso durante las conversaciones, Afganistán ha acusado a Pakistán de realizar bombardeos a través de su frontera en varias ocasiones.

Pakistán acusa a Afganistán de brindar refugio seguro a milicianos que perpetran ataques mortales dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. El grupo es independiente, pero aliado de los talibanes afganos, que tomaron el control de Afganistán en 2021 tras la caótica retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP