americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

China dice que Afganistán y Pakistán aceptaron estudiar una "solución integral" a su conflicto

BEIJING (AP) — Afganistán y Pakistán han acordado no intensificar su conflicto y “explorar una solución integral” tras varias semanas de enfrentamientos transfronterizos entre ambos países que han dejado cientos de muertos, indicó el miércoles el gobierno chino.

Todas las partes también acordaron mantener el diálogo tras siete días de conversaciones de paz mediadas por Beijing en la ciudad china occidental de Urumqi, indicó la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning.

“Las tres partes acordaron explorar una solución integral a los problemas en las relaciones entre Afganistán y Pakistán, y aclararon los asuntos centrales y prioritarios que deben abordarse”, señaló durante la conferencia de prensa diaria del ministerio en Beijing.

Añadió que reconocieron que “el terrorismo es el asunto central que afecta la relación”.

Afganistán y Pakistán afirmaron que no “tomarán acciones que intensifiquen o compliquen la situación”.

Las conversaciones comenzaron la semana pasada en Urumqi por invitación de China, en un esfuerzo por detener el conflicto que comenzó entre ambos países en febrero.

Pakistán, que declaró estar en “guerra abierta” con su vecino, también ha llevado a cabo ataques aéreos dentro de Afganistán, incluso en la capital, Kabul.

El Ministerio afgano de Exteriores señaló que las conversaciones habían sido constructivas el martes.

La oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios en Afganistán informó el martes que el conflicto había desplazado a 94.000 personas en total, mientras que 100.000 personas en dos distritos afganos cerca de la frontera han quedado completamente incomunicadas por los combates desde febrero.

Incluso durante las conversaciones, Afganistán ha acusado a Pakistán de realizar bombardeos a través de su frontera en varias ocasiones.

Pakistán acusa a Afganistán de brindar refugio seguro a milicianos que perpetran ataques mortales dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. El grupo es independiente, pero aliado de los talibanes afganos, que tomaron el control de Afganistán en 2021 tras la caótica retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Trump advierte que termina una era en Irán tras bombardeos masivos de EEUU e Israel
ULTIMA HORA

Trump advierte que "termina una era en Irán" tras bombardeos masivos de EEUU e Israel

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA DEBILIDAD DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter