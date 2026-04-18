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Chaleco salvavidas de una sobreviviente del Titanic se subasta por más de 900.000 dólares

LONDRES (AP) — Un chaleco salvavidas usado por una pasajera del RMS Titanic mientras escapaba del hundimiento del navío en un bote salvavidas se vendió en una subasta el sábado por 670.000 libras (906.000 dólares).

ARCHIVO - La imagen, tomada en Londres el miércoles 16 de mayo de 2007, muestra un chaleco salvavidas del Titanic que perteneció a un sobreviviente del naufragio. (AP Foto/Sang Tan)
ARCHIVO - La imagen, tomada en Londres el miércoles 16 de mayo de 2007, muestra un chaleco salvavidas del Titanic que perteneció a un sobreviviente del naufragio. (AP Foto/Sang Tan) AP

El dispositivo de flotación fue usado por Laura Mabel Francatelli, una pasajera de primera clase del transatlántico, y está firmado por ella y por otros sobrevivientes del mismo bote salvavidas.

Fue la pieza estrella entre los artículos del Titanic que se ofertaron en la casa de subastas Henry Aldridge & Son en Devizes, en el oeste de Inglaterra, y se vendió a un postor telefónico no identificado por bastante más que la estimación previa a la subasta, de entre 250.000 y 350.000 libras.

Un cojín de asiento de uno de los botes salvavidas del Titanic se vendió en la misma subasta por 390.000 libras (527.000 dólares) a los propietarios de dos museos del Titanic en Pigeon Forge, Tennessee, y Branson, Missouri.

Los precios incluyen una comisión de la casa de subastas conocida como la prima del comprador.

“Estos precios récord ilustran el interés continuo por la historia del Titanic y el respeto por los pasajeros y la tripulación, cuyas historias quedan inmortalizadas por estos objetos de recuerdo”, comentó el subastador Andrew Aldridge.

Presentado como el transatlántico más lujoso del mundo y descrito como “prácticamente insumergible”, el Titanic chocó contra un iceberg frente a Terranova durante su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. Se hundió en cuestión de horas el 15 de abril de 1912. Unas 1.500 de las 2.200 personas que iban a bordo, entre pasajeros y tripulación, murieron.

El Titanic sigue siendo objeto de fascinación en todo el mundo, en parte por la variedad de pasajeros a bordo del barco, desde indigentes hasta plutócratas.

Francatelli viajaba con su empleadora, la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon, y con el esposo de Lucy, Cosmo Duff Gordon. Los tres sobrevivieron en el bote salvavidas número 1 del barco, que fue botado con 12 personas a bordo pese a tener capacidad para 40.

El precio récord en subasta por un objeto del Titanic es de 1,56 millones de libras (casi 2 millones de dólares en ese momento), pagados en 2024 por un reloj de bolsillo de oro entregado al capitán del RMS Carpathia, el barco que rescató a 700 sobrevivientes del Titanic. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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