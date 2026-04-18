Chaleco salvavidas de una sobreviviente del Titanic se subasta por más de 900.000 dólares

ARCHIVO - La imagen, tomada en Londres el miércoles 16 de mayo de 2007, muestra un chaleco salvavidas del Titanic que perteneció a un sobreviviente del naufragio. (AP Foto/Sang Tan) AP

El dispositivo de flotación fue usado por Laura Mabel Francatelli, una pasajera de primera clase del transatlántico, y está firmado por ella y por otros sobrevivientes del mismo bote salvavidas.

Fue la pieza estrella entre los artículos del Titanic que se ofertaron en la casa de subastas Henry Aldridge & Son en Devizes, en el oeste de Inglaterra, y se vendió a un postor telefónico no identificado por bastante más que la estimación previa a la subasta, de entre 250.000 y 350.000 libras.

Un cojín de asiento de uno de los botes salvavidas del Titanic se vendió en la misma subasta por 390.000 libras (527.000 dólares) a los propietarios de dos museos del Titanic en Pigeon Forge, Tennessee, y Branson, Missouri.

Los precios incluyen una comisión de la casa de subastas conocida como la prima del comprador.

“Estos precios récord ilustran el interés continuo por la historia del Titanic y el respeto por los pasajeros y la tripulación, cuyas historias quedan inmortalizadas por estos objetos de recuerdo”, comentó el subastador Andrew Aldridge.

Presentado como el transatlántico más lujoso del mundo y descrito como “prácticamente insumergible”, el Titanic chocó contra un iceberg frente a Terranova durante su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. Se hundió en cuestión de horas el 15 de abril de 1912. Unas 1.500 de las 2.200 personas que iban a bordo, entre pasajeros y tripulación, murieron.

El Titanic sigue siendo objeto de fascinación en todo el mundo, en parte por la variedad de pasajeros a bordo del barco, desde indigentes hasta plutócratas.

Francatelli viajaba con su empleadora, la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon, y con el esposo de Lucy, Cosmo Duff Gordon. Los tres sobrevivieron en el bote salvavidas número 1 del barco, que fue botado con 12 personas a bordo pese a tener capacidad para 40.

El precio récord en subasta por un objeto del Titanic es de 1,56 millones de libras (casi 2 millones de dólares en ese momento), pagados en 2024 por un reloj de bolsillo de oro entregado al capitán del RMS Carpathia, el barco que rescató a 700 sobrevivientes del Titanic. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP