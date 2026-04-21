Chad desplegará 1.500 soldados en Haití para ayudar a combatir la violencia de pandillas

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ARCHIVO - El presidente de Chad, Mahamat Deby Itno, participa en su ceremonia de investidura en Yamena, Chad, el 23 de mayo de 2024. (AP Foto/Mouta Ali, Archivo) AP

El presidente chadiano, Mahamat Déby Itno, indicó en la carta leída a los legisladores del país centroafricano el lunes que se desplegarán dos batallones de 750 soldados cada uno a partir de este mes durante un año, tras una solicitud de las Naciones Unidas.

“Ya se ha enviado a Haití un contingente de 400 hombres como parte de esta misión que enorgullece a Chad y a sus fuerzas de defensa y seguridad”, afirmó el presidente.

El año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la ampliación de la fuerza multinacional liderada por Kenia en Haití a 5.500 efectivos, denominada Fuerza de Supresión de Pandillas, y amplió sus atribuciones para incluir el arresto de presuntos miembros de pandillas, facultad con la que no contaba la fuerza anterior.

La misión anterior, lanzada en 2023, se diseñó para incluir a 2.500 integrantes y estaba encabezada por la policía keniana, pero se vio limitada por la falta de personal y de fondos.

Pandillas letales controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe, la capital del país, y extensos territorios en la región central. En 2021, un comando de hombres armados asesinó en su casa al expresidente del país, Jovenel Moïse.

Al menos 30 personas murieron y decenas más están desaparecidas, señalaron grupos de derechos humanos, después de que la pandilla Gran Grif lanzara el mes pasado un nuevo ataque contra la localidad de Petite-Rivière de l’Artibonite, en el centro de Haití.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP