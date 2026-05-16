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Celtic se corona campeón de la Premiership escocesa para desconsuelo de Hearts

GLASGOW, Escocia (AP) — Celtic ganó el título de la Premiership escocesa de manera dramática al marcar dos goles en los últimos minutos y vencer el sábado por 3-1 a su rival Hearts.

Callum Osmand, del Celtic, se escapa en solitario para anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Premiership entre el Celtic y el Heart of Midlothian, en Glasgow, Escocia, el sábado 16 de mayo de 2026. (Andrew Milligan/PA vía AP)
Callum Osmand, del Celtic, se escapa en solitario para anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Premiership entre el Celtic y el Heart of Midlothian, en Glasgow, Escocia, el sábado 16 de mayo de 2026. (Andrew Milligan/PA vía AP) AP

Daizen Maeda anotó un gol crucial en el minuto 87 en Celtic Park para encaminar a Celtic hacia la victoria que necesitaba para coronarse campeón por quinto año consecutivo.

Callum Osmand luego envió el balón a una portería vacía en el octavo minuto del tiempo añadido para dejar el partido fuera de toda duda, después de que el arquero de Hearts, Alexander Schwolow, subiera al otro extremo del campo en busca del empate. Eso desató celebraciones desenfrenadas entre los aficionados de Celtic, pero fue un golpe devastador para Hearts, que solo necesitaba un empate para ganar el título por primera vez desde 1960 y que se había puesto en ventaja con un cabezazo de Lawrence Shankland en la primera mitad.

Arne Engels igualó para Celtic desde el punto penal en el tiempo añadido de la primera mitad, pero el título seguía en manos de Hearts a medida que el partido se acercaba al final del tiempo reglamentario.

Fue así hasta que Maeda puso por delante al equipo local con un gol que inicialmente fue anulado por fuera de juego y luego validado tras una revisión del VAR.

Mientras Hearts buscaba desesperadamente el empate, Schwolow subió al ataque para una jugada a balón parado en los instantes finales, pero Celtic salió al contragolpe y dejó el partido fuera de toda duda gracias a Osmand.

Hearts, líder durante gran parte de la temporada, llegó al partido con un punto de ventaja sobre Celtic, segundo clasificado. Un empate lo habría convertido en el primer equipo distinto de Celtic y Rangers en ganar el título escocés desde el Aberdeen de Alex Ferguson en 1985.

Fue el 56º título de liga de Celtic, un nuevo récord en el fútbol escocés que le permitió superar a su rival de Glasgow, Rangers.

El triunfo también llegó al final de una temporada caótica en la que dos entrenadores llegaron y se marcharon: Brendan Rodgers y Wilfried Nancy.

El ícono del club Martin O’Neill fue nombrado dos veces entrenador interino y, a los 74 años, este fue su cuarto título de liga con el equipo, 22 años después del anterior.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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