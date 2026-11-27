Las olas se estrellan contra el muelle de pesca de Virginia Beach el Día de Acción de Gracias en in Virginia Beach, Virginia, el jueves 26 de noviembre de 2026. (L. Todd Spencer/The Virginian-Pilot vía AP) AP

Las tormentas complicaron los viajes, derribaron árboles y líneas eléctricas y obligaron a realizar rescates acuáticos desde Nueva York hasta Virginia. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, se llevaban a cabo los preparativos para el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, previsto para el sábado, tras un aplazamiento sin precedentes debido al clima.

En otros lugares, el viernes caía nieve húmeda tan al sur como el valle de Tennessee, y la lluvia helada avanzaba por el norte de Nueva Inglaterra. Se registró lluvia fría sobre la región centro-norte, el valle de Ohio y la región sur de los Grandes Lagos.

Otro sistema de tormentas en el Noroeste provocó lluvias a lo largo de la costa de Oregon el viernes. Se pronosticaba más nieve en la cordillera de las Cascadas y en pasos de montaña de Montana y Wyoming.

Se esperaba que las condiciones mejoraran en todo el este de Estados Unidos el viernes, “pero este enorme sistema tardará un tiempo en debilitarse”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional en su sitio web.

Vientos racheados de 40 a 56 km/h (25 a 35 mph), con ráfagas más fuertes, se registrarían con frecuencia en el Este, señaló el organismo. Las advertencias de inundación costera seguían vigentes hasta el viernes desde Nueva Jersey hasta Virginia.

Más de 600.000 hogares y negocios estaban sin electricidad la mañana del viernes, por debajo de un máximo de más de 900.000 el jueves, según el sitio web de seguimiento de cortes eléctricos poweroutage.us. La mayoría de los apagones se concentraban en el Este.

En Maryland, a casi 2 millones de clientes de agua en los condados de Montgomery y Prince George’s, a quienes se les había pedido almacenar agua debido a interrupciones eléctricas relacionadas con la tormenta, se les comunicó la mañana del viernes que podían reanudar el uso normal.

La policía de Baltimore cerró varias calles la noche del jueves después de que la marejada provocara inundaciones en vecindarios cerca del mar. Se derrumbaron techos de edificios en Ocean City y Rockville. En Norfolk, Virginia, los equipos rescataron a 39 personas y dos perros, según publicó el concejal municipal Tomy Smigel.

Una parte de un muelle de pesca se derrumbó en Virginia Beach, Virginia, lo que provocó el cierre de un tramo de playa de 4,8 kilómetros (3 millas), incluido el paseo marítimo, “debido a condiciones peligrosas”, informó la ciudad.

Las tormentas también provocaron inundaciones en zonas que van desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey a medida que entraba la marea alta. Se cerraron carreteras, y los trabajadores de emergencia rescataban a personas de autos varados en el agua.

En Avalon, Nueva Jersey, se registraron algunas de las peores inundaciones de su historia, afirmó el administrador de negocios del municipio de Avalon, Scott J. Wahl. Las aguas arrastraron escombros sobre la carretera, y se rescató a algunos conductores después de que rodearan barricadas y se internaran en zonas inundadas, pero no se reportaron heridos, agregó.

Cae nieve en partes del Sur y la región centro-norte mientras California enfrenta inundaciones

Una parte de Tennessee estaba bajo advertencia de tormenta invernal por hasta 3 centímetros (1 pulgada) de nieve el viernes, después de que la lluvia se transformara en nieve ligera el Día de Acción de Gracias. Algunas estaciones locales de noticias dijeron que era la mayor cantidad de nieve vista en la zona durante el feriado en más de 75 años.

Las condiciones eran más tranquilas el viernes en la región centro-norte, en comparación con el Día de Acción de Gracias. Hasta 38 centímetros (15 pulgadas) de nieve cayeron en el este de Missouri el jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La pista de hielo en Wentzville, Missouri, en la que se practica el hockey y otras actividades de patinaje, estaba vacía cuando el techo se desplomó a primera hora del jueves. Permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, informaron los responsables del recinto.

Mientras tanto, las olas provocadas por las mareas altas causaron inundaciones a lo largo de la costa del Pacífico y siguieron afectando el servicio de trenes el viernes. Se recurrió a autobuses cuando el Pacific Surfliner de Amtrak canceló o acortó más de una docena de trenes entre San Diego y Los Ángeles.

Mareas récord a lo largo de la costa de California obligaron a evacuar zonas que van desde el condado de Humboldt, en el extremo norte, hasta el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles.

Se esperaban intensas nevadas en distintas partes de Montana y Wyoming en las siguientes horas del viernes. Una nueva oleada de humedad asociada con un río atmosférico sobre el noroeste del Pacífico avanzaba hacia el norte de las Montañas Rocosas, informó el servicio meteorológico.

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Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire, y Josh Boak en West Palm Beach, Florida, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP