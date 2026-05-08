Cease poncha a 10 y Azulejos frenan racha de 4 derrotas al imponerse 2-0 sobre Angelinos

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Dylan Cease, de los Azulejos de Toronto, labora en el juego ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 8 de mayo de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Toronto frenó una racha de cuatro derrotas y propinó a Los Ángeles su 14ª derrota en 18 juegos.

El lanzador de Los Ángeles Alek Manoah regresó de la cirugía Tommy John que lo había mantenido fuera desde el 29 de mayo de 2024 y enfrentó por primera vez a su antiguo equipo.

El derecho de 28 años ponchó a uno en una octava entrada perfecta. Alcanzó las 93,8 mph con su recta. Siete de sus 11 pitcheos fueron strikes.

Cease (3-1) permitió cinco hits y no dio bases por bolas en siete entradas, en su 28º juego con al menos 10 ponches.

Toronto (17-21) anotó dos veces en la tercera con un sencillo impulsor de Kazuma Okamoto y un elevado de sacrificio de Ernie Clement ante Reid Detmers (1-2), quien permitió dos hits y otorgó seis bases por bolas —la mayor cifra de su carrera— en 3 2/3 entradas. Los Angelinos cayeron a 15-24.

Louis Varland consiguió su quinto salvamento con una novena entrada perfecta. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP