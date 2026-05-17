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Casey Schmitt logra su 2do juego de 2 jonrones y guía a Gigantes a triunfo 6-4 ante Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Casey Schmitt conectó dos jonrones e impulsó tres carreras, Trevor McDonald ponchó a cinco en 6 2/3 entradas y los Gigantes de San Francisco se impusieron el sábado 6-4 sobre los Atléticos.

El dominicano Willy Adames, de los Gigantes de San Francisco, intenta detener un rodado en el juego del sábado 16 de mayo de 2026 ante los Atléticos (AP Foto/Sara Nevis)
El dominicano Willy Adames, de los Gigantes de San Francisco, intenta detener un rodado en el juego del sábado 16 de mayo de 2026 ante los Atléticos (AP Foto/Sara Nevis) AP

McDonald (2-0) permitió cinco hits y una carrera en su quinta apertura en las Grandes Ligas. Matt Gage lanzó una novena entrada sin permitir carreras para conseguir el primer salvamento de su carrera.

El primer jonrón de Schmitt fue un batazo solitario de 370 pies con dos outs en la primera entrada ante el dominicano Luis Severino (2-5).

Los Gigantes han conectado jonrón en 11 de sus últimos 12 juegos y mejoraron a 3-3 en su gira. Consiguieron al menos un hit en cada entrada y un extrabase en todas salvo dos.

El dominicano Willy Adames añadió un sencillo impulsor con las bases llenas en el tercer acto, pero fue puesto out en segunda para terminar la entrada. Schmitt sumó su segundo jonrón de la noche en la quinta, un batazo de 355 pies hacia el jardín derecho.

Severino permitió 10 hits y cinco carreras, y ponchó a siete en seis entradas.

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