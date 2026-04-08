americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Carrera contrarreloj para rescatar a minero que lleva 13 días atrapado en el noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los equipos de rescate trabajaban el miércoles contrarreloj para rescatar al minero Francisco Zapata Nájera, que lleva 13 días atrapado en una mina de oro que se derrumbó en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, mientras buscan a otro de sus compañeros. Un tercero que seguía atrapado fue ubicado sin vida, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 25 de marzo Zapata Nájera y otros tres mineros quedaron atrapados en una mina del municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, tras el colapso de una estructura que provocó una rotura en una presa cercana e inundó las galerías.

En el momento del accidente estaban trabajando 25 mineros de los cuales 21 lograron salir por sus propios medios. Cinco días después las autoridades lograron rescatar con vida a uno de los cuatro atrapados a unos 300 metros de profundidad y el martes se localizó al segundo sobreviviente.

“Todavía todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero... esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina”, dijo la presidenta.

Los equipos de rescate están bombeando el agua para reducir la inundación en la zona donde está el minero a razón de nueve litros por segundo, indicó la Secretaría de Seguridad federal. Eso permitió que bajara el nivel un metro pero faltan disminuir otros dos.

En agosto del 2022 10 mineros murieron al inundarse la mina de carbón El Pinabete en el estado norteño de Coahuila. El caso desató una fuerte polémica tras dejar al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades.

La mayor tragedia minera del país tuvo lugar hace dos décadas, en febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila, donde murieron 65 mineros tras una explosión.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter