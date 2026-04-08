Carrera contrarreloj para rescatar a minero que lleva 13 días atrapado en el noroeste de México

El 25 de marzo Zapata Nájera y otros tres mineros quedaron atrapados en una mina del municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, tras el colapso de una estructura que provocó una rotura en una presa cercana e inundó las galerías.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los equipos de rescate trabajaban el miércoles contrarreloj para rescatar al minero Francisco Zapata Nájera, que lleva 13 días atrapado en una mina de oro que se derrumbó en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, mientras buscan a otro de sus compañeros. Un tercero que seguía atrapado fue ubicado sin vida, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
El 25 de marzo Zapata Nájera y otros tres mineros quedaron atrapados en una mina del municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, tras el colapso de una estructura que provocó una rotura en una presa cercana e inundó las galerías.
En el momento del accidente estaban trabajando 25 mineros de los cuales 21 lograron salir por sus propios medios. Cinco días después las autoridades lograron rescatar con vida a uno de los cuatro atrapados a unos 300 metros de profundidad y el martes se localizó al segundo sobreviviente.
“Todavía todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero... esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina”, dijo la presidenta.
Los equipos de rescate están bombeando el agua para reducir la inundación en la zona donde está el minero a razón de nueve litros por segundo, indicó la Secretaría de Seguridad federal. Eso permitió que bajara el nivel un metro pero faltan disminuir otros dos.
En agosto del 2022 10 mineros murieron al inundarse la mina de carbón El Pinabete en el estado norteño de Coahuila. El caso desató una fuerte polémica tras dejar al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades.
La mayor tragedia minera del país tuvo lugar hace dos décadas, en febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila, donde murieron 65 mineros tras una explosión.
FUENTE: AP
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