Carney dice que Canadá no planea alcanzar un acuerdo de libre comercio con China

Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro canadiense Mark Carney el 16 de junio de 2025 en Kananaskis, Canadá, a la izquierda, y al presidente estadounidense Donald Trump, el 7 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, izquierda, Jacquelyn Martin) AP

Carney explicó que su reciente acuerdo con el gobierno chino simplemente reduce los aranceles en algunos sectores que recientemente fueron afectados por esos impuestos.

Trump alega lo contrario: publicó que "China está tomando el control exitosamente y completamente del que alguna vez fue el gran país de Canadá. Es muy triste verlo suceder. ¡Sólo espero que dejen el hockey sobre hielo en paz!. Presidente Donald J. Trump".

El primer ministro señaló que, dentro del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y México, hay compromisos de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no son de mercado sin proporcionar una notificación previa.

“No tenemos intención de hacer eso con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado”, expresó Carney. “Lo que hemos hecho con China es rectificar algunos problemas que surgieron en los últimos años”.

En 2024, Canadá imitó a Estados Unidos al imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos de Beijing y uno de 25% al acero y el aluminio. China respondió aplicando impuestos de importación del 100% al aceite y harina de canola canadienses, y del 25% a la carne de cerdo y los mariscos.

En un desaire a Washington este mes durante una visita a China, Carney redujo su arancel del 100% a los autos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos sobre esos productos canadienses.

Carney ha dicho que habría un límite anual inicial de 49.000 vehículos en las exportaciones de vehículos eléctricos chinos que ingresan a Canadá a una tasa arancelaria del 6,1%, el cual se incrementaría a aproximadamente 70.000 en cinco años. Puso de relieve que no había tope antes de 2024. También ha dicho que el límite inicial a las importaciones de vehículos eléctricos chinos era de aproximadamente el 3% de los 1,8 millones de vehículos vendidos anualmente en Canadá y que, a cambio, se prevé que China comience a invertir en la industria automotriz canadiense dentro de tres años.

Trump publicó un video el domingo en el que el director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Vehículos de Canadá advierte que no habrá industria automotriz canadiense si no se tiene acceso a Estados Unidos, y a la vez señala que el mercado canadiense por sí solo es demasiado pequeño para justificar la fabricación a gran escala desde China.

"Imprescindible verlo (el video). Canadá se está destruyendo sistemáticamente a sí misma. El acuerdo con China es un desastre para ellos. Pasará a la historia como uno de los peores acuerdos, de cualquier tipo, en la historia. Todos sus negocios se están mudando a Estados Unidos. ¡Quiero ver a Canadá sobrevivir y prosperar!. Presidente Donald J. Trump", publicó el mandatario en redes sociales.

La publicación de Trump el sábado decía que si Carney “piensa que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

“No podemos permitir que Canadá se convierta en un agujero por el que los chinos envíen sus productos baratos a Estados Unidos”, manifestó el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, en el programa “This Week” de la cadena ABC.

“Tenemos un (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), pero basado en eso, que será renegociado este verano, y no estoy seguro de qué está haciendo aquí el primer ministro Carney, aparte de intentar dar muestras de virtud a sus amigos globalistas en Davos”, agregó.

Trump hizo su amenaza en medio de una creciente guerra de palabras con Carney, en un momento en que la presión ejercida por el presidente republicano para adquirir Groenlandia tensó la alianza de la OTAN.

Carney ha surgido como un líder de un movimiento para que los países hallen formas de unirse y contrarrestar a Estados Unidos en el gobierno de Trump. En declaraciones en Davos antes que Trump, el premier canadiense dijo: “Las potencias medianas deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú”, y advirtió acerca de la coerción ejercida por grandes potencias, sin mencionar el nombre de Trump. El primer ministro recibió elogios y atención generalizados por sus comentarios, opacando a Trump en el Foro Económico Mundial.

La presión de Trump para adquirir Groenlandia llega después de haber criticado repetidamente a Canadá por defender su soberanía, y ha planteado que se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Esta semana publicó una imagen alterada en redes sociales que mostraba un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP