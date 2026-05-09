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Cardenales vencen 6-0 a Padres con 9 ponches de McGreevy

SAN DIEGO (AP) — JJ Wetherholt conectó un grand slam de Pequeñas Ligas y Michael McGreevy logró un récord personal de nueve ponches para que los Cardenales de San Luis arrollaran el viernes 6-0 a los Padres de San Diego.

JJ Wetherholt, de los Cardenales de San Luis, conecta un sencillo productor en el duelo del viernes 8 de mayo de 2026, ante los Padres de San Diego (AP Foto/Gregory Bull)
JJ Wetherholt, de los Cardenales de San Luis, conecta un sencillo productor en el duelo del viernes 8 de mayo de 2026, ante los Padres de San Diego (AP Foto/Gregory Bull) AP

Wetherholt bateó un sencillo impulsor en la quinta entrada hacia el jardín derecho con las bases llenas. El jardinero dominicano de los Padres Fernando Tatis Jr. se pasó de largo con la roleta y la pelota se le fue por debajo del guante hasta la pared.

Anotaron todos los corredores. Fue un error de tres carreras para Tatis Jr., su primera pifia de la temporada.

Más tarde en la quinta, Nolan Gorman conectó un sencillo impulsor y Alec Burleson anotó con un elevado de sacrificio.

McGreevy (3-2) lanzó seis entradas. Permitió un solo hit — sencillo de Jackson Merrill en la cuarta— y otorgó dos bases por bolas. Los relevistas Gordon Graceffo y Ryne Stanek no permitieron hits en las últimas tres entradas.

Griffin Canning (0-1) cargó con la derrota en su segunda apertura de la temporada, tras regresar tras una rotura del tendón de Aquiles sufrida el junio pasado. Lanzó 4 1/3 entradas, con siete hits, seis carreras limpias, cinco ponches y dos bases por bolas.

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