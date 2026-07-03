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Capturan en Ecuador a cabecilla criminal por el que EEUU ofrecía millonaria recompensa

QUITO (AP) — El cabecilla de una peligrosa organización criminal ecuatoriana, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, fue capturado en el país andino, informaron el viernes las autoridades.

Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias “Churrón”, estaba a cargo de la banda criminal “Los Choneros” a nivel nacional y es señalado como uno de los principales eslabones con el Cártel de Sinaloa. Su captura representa un “duro golpe” al crimen organizado, dijo el ministro de Defensa ecuatoriano Gian Carlo Loffredo en redes sociales.

La detención de alias “Churrón”, sobre quien pesaba una orden de captura internacional, se produjo la noche del jueves en la ciudad de Guayaquil —265 kilómetros al suroeste de Quito—, tras un rastreo de inteligencia militar, señaló en un comunicado el ejército ecuatoriano.

Además fueron capturados Rafael André Delgado Martínez y Steven Dustin Poveda López, quienes integraban su círculo de seguridad, y se incautó el vehículo en el que se movilizaban, así como armas y municiones.

Imágenes difundidas por el ejército mostraron a alias “Churrón” con el torso cubierto por una serie de tatuajes.

Según las autoridades, “Churrón” era uno de los hombres del círculo cercano de Adolfo Macías, alias “Fito”, máximo líder de “Los Choneros”, quien fue extraditado a Estados Unidos en julio del año pasado tras ser recapturado también en Ecuador.

“Los Choneros” surgieron en 1990 y de acuerdo con la policía ecuatoriana controlaban el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el Cártel de Sinaloa.

En diciembre de 2025 el gobierno estadounidense había incluido a Bermúdez Cagua en su programa de recompensas ofreciendo cinco millones de dólares por información que condujera a su detención. Ese país lo acusa de ser partícipe “en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros”.

Junto a “Fito” y “Topo” —cuyo nombre es Darío Javier Peñafiel Nieto y fue extraditado recientemente a Estados Unidos—, “Churrón” figuraba entre los líderes de la pandilla acusados en el distrito de Nueva York de conspirar para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.

En 2025 la administración de Donald Trump designó a “Los Choneros” como una organización terrorista extranjera a los que sumó recientemente a “Chone Killers”, que surgió como facción de los primeros.

Un año antes, en febrero de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado a alias “Fito” y su pandilla.

Las autoridades no se han pronunciado sobre la eventual extradición del capturado cabecilla.

FUENTE: AP

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