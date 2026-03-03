americateve

Capturan cocodrilo en un arroyo a 2.000 km de su hábitat en Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Stephanie Kirsop no le creyó a su hijo cuando la llamó por teléfono para decirle que un cocodrilo andaba por un arroyo cerca de su casa.

En esta foto proporcionada por Australian Reptile Park, su gerente Billy Collett sostiene un cocodrilo de agua dulce capturado en Ironbark Creek, cerca de Newcastle, Australia, el domingo 1 de marzo de 2026. (Brandon Gifford/Australian Reptile Park vía AP)
La familia vive en la templada ciudad costera de Newcastle, que está a 2.000 kilómetros (1.200 millas) al sur del hábitat de los cocodrilos de Australia, en el norte tropical.

Lionel Saunders, de 12 años, y sus amigos vieron al cocodrilo juvenil, de 1 metro de largo (39 pulgadas), a primera hora de la tarde del sábado. Al principio, las autoridades se mostraron escépticas ante el hallazgo, pero capturaron al escurridizo reptil el domingo por la noche.

“Mi hijo grabó videos porque intentaba convencerme de que era real y yo no le creía. Sí parecía un cocodrilo, pero yo decía: no, es un tronco”, comentó Kirsop.

“Me volvió a llamar un poco más tarde y me dije: ‘Hablo muy en serio, mamá. Tienes que venir aquí y echar un vistazo’”. Y añadió: “Durante todo el trayecto pensaba que era una broma. Se van a reír de mí”.

Cuando llegó, no le quedó ninguna duda de que era un cocodrilo.

“Hay un cocodrilito nadando por el arroyo donde los niños de la zona van a pescar y a veces los chicos se meten a nadar ahí. Wow”, añadió Kirsop.

Llamó a un servicio de rescate de fauna silvestre y le dijeron que en la zona no viven cocodrilos. Kirsop envió sus propias fotos y video como prueba.

La remitieron al Australian Reptile Park, que mantiene sus propios cocodrilos en un entorno con temperatura controlada.

El gerente del parque, Billy Collett, dijo que sospechó que las imágenes podrían ser falsificaciones generadas por inteligencia artificial. Pero la policía confirmó que había un cocodrilo en Ironbark Creek.

“Estaba un poco desconfiado porque recibimos muchas llamadas. Hoy en día, con la IA, es una locura”, comentó Collett.

Reconoció que se trataba de un cocodrilo australiano de agua dulce o crocodylus johnstoni, una especie más pequeña y menos peligrosa que los cocodrilos de agua salada.

Collett advirtió que aunque son más pequeños, “son capaces de causar una lesión grave”.

El equipo de Collett capturó al cocodrilo el domingo por la noche, a 3 kilómetros (2 millas) de donde fue visto por primera vez.

“Solo quería sacarlo de ahí porque habría muerto en invierno”, señaló. Actualmente es otoño en el hemisferio sur.

Collett indicó que el cocodrilo está sano y permanecerá en el parque hasta que las autoridades decidan adónde debe ir de forma permanente. Los cocodrilos están protegidos por la ley australiana.

Sospecha que el cocodrilo era una mascota que fue liberada en la naturaleza después de crecer demasiado para una pecera o volverse demasiado peligrosa.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

