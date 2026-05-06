Cantillo y el bullpen se combinan para 4 hits; Guardianes vencen 3-1 a Reales

Los Guardianes cortaron su racha de tres derrotas consecutivas. De paso pusieron fin a una seguidilla de cinco triunfos de Kansas City.
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KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Joey Cantillo y cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas cuatro hits, Chase DeLauter conectó un sencillo de dos carreras que significó la ventaja, y los Guardianes de Cleveland se impusieron el miércoles 3-1 a los Reales de Kansas City.
Los Guardianes cortaron su racha de tres derrotas consecutivas. De paso pusieron fin a una seguidilla de cinco triunfos de Kansas City.
El abridor de Kansas City, Cole Ragans, salió del juego después de tres entradas sin permitir carreras debido a molestias en el tríceps y el codo izquierdos.
Cantillo (2-1) permitió una carrera y tres hits durante cinco innings, en los que otorgó tres bases por bolas. Matt Festa, Erik Sabrowski y Hunter Gaddis se combinaron para lanzar tres capítulos sin hits, y Cade Smith sorteó el sencillo de Vinnie Pasquantino con un out para apuntarse su noveno salvamento en 11 oportunidades.
El juego terminó tras una curva a Isaac Collins en la esquina interior con cuenta de 1-2 que inicialmente el umpire principal, Edwin Moscoso, cantó como bola. El receptor Austin Hedges pidió la revisión y el ABS cambió la decisión a tercer strike cantado.
Seis de ocho revisiones en el juego resultaron exitosas.
El venezolano Salvador Pérez puso al frente a Kansas City con un elevado de sacrificio en la tercera entrada, lo que remolcó a Bobby Witt Jr., pero DeLauter conectó un sencillo de dos anotaciones en la quinta ante el venezolano Luinder Ávila (0-2). David Fry añadió una carrera con un rodado productor en la octava.
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FUENTE: AP
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