Canciller alemán llega a China para abogar por comercio justo y ayudas para fin de guerra en Ucrania

El avión del líder alemán aterrizó a última hora de una mañana nublada en la capital china. Antes de partir, subrayó la importancia de situar la política bilateral entre las dos naciones en un contexto europeo y señaló que no es casualidad que visite el país poco después del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y antes del viaje que tiene previsto realizar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de abril.

“Nuestro mensaje desde un punto de vista europeo es el mismo: queremos una asociación con China equilibrada, fiable, regulada y justa", afirmó Merz. "Esta es nuestra oferta. Al mismo tiempo, es también lo que esperamos y exigimos de la parte china”.

Merz, en su primera visita al gigante asiático desde que asumió el cargo el pasado mayo, ha defendido la construcción de una Europa más fuerte tanto en lo económico como en lo militar para posicionarse en el nuevo orden mundial emergente. Europa se ha visto sacudida por los aranceles de Trump y por sus exigencias de que asuma más responsabilidades en su propia seguridad y ceda el control de Groenlandia a Estados Unidos.

En sus declaraciones antes de despegar de Alemania, recalcó que, pese a todas las diferencias entre Europa y China, “los grandes problemas políticos globales ya no pueden abordarse hoy sin involucrar a Beijing”. Se necesita cooperación para resolver crisis y guerras, incluida la de Ucrania, y apuntó que “la voz de Beijing se escucha, incluso en Moscú”.

Muchos gobiernos europeos se han sentido frustrados porque China no ha hecho más para presionar al Kremlin para que ponga fin a los combates. Ha mantenido la relación comercial y estrechos vínculos diplomáticos con Rusia y declaró que su postura sobre el conflicto es imparcial y objetiva. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, afirmó a principios de semana que “Esperamos que todas las partes aprovechen la oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz integral, duradero y vinculante”.

Merz es el último de una serie de líderes mundiales que visitan Beijing mientras China busca apoyo de otros países para contrarrestar los aranceles de Trump para exigir concesiones a sus socios comerciales, y sus desafíos a Naciones Unidas y al orden global que ha regido las relaciones internacionales y económicas tras la Segunda Guerra Mundial.

“En un momento en que el mundo está experimentando turbulencias y transformación, China y Alemania, como grandes economías y defensoras del multilateralismo, comparten la responsabilidad de mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales y de oponerse al proteccionismo y a la coerción económica”, señaló la agencia noticiosa oficial china Xinhua en un comentario.

En el plano económico, una avalancha de exportaciones chinas amenaza los puestos de trabajo en las fábricas europeas. Las importaciones alemanas desde China aumentaron un 8,8% hasta los 170.600 millones de euros (201.000 millones de dólares) el año pasado, mientras que sus exportaciones al país cayeron un 9,7% hasta los 81.300 millones de euros (96.000 millones de dólares).

Los líderes europeos quieren que las empresas chinas construyan fábricas en sus territorios. También quieren que China reduzca la sobrecapacidad manufacturera que está haciendo bajar los precios en industrias como la de los vehículos eléctricos y los paneles solares, y que elimine las barreras que enfrentan las empresas extranjeras en la segunda economía más grande del mundo.

“También queremos debatir cómo podemos encontrar una solución, por ejemplo, allí donde han surgido sobrecapacidades sistémicas, donde hay restricciones a las exportaciones y donde hay restricciones de acceso… que distorsionan e impiden la competencia”, añadió Merz.

