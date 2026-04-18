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Canadiense acusado de 14 asesinatos se declarará culpable de ayudar al suicidio

VANCOUVER, Canadá (AP) — Un canadiense que enfrenta cargos de asesinato por presuntamente vender sustancias letales en internet a personas en riesgo de autolesionarse aceptó declararse culpable de aconsejar o ayudar al suicidio, confirmó su abogado el sábado.

ARCHIVO - El inspector de la policía regional de York, Simon James, habla en conferencia de prensa en Mississauga, Ontario, el martes 29 de agosto de 2023, mientras se muestra en pantalla la imagen de Kenneth Law, un canadiense acusado de vender sustancias letales por internet a personas con riesgo de autolesionarse. (Arlyn McAdorey/The Canadian Press vía AP, archivo)
ARCHIVO - El inspector de la policía regional de York, Simon James, habla en conferencia de prensa en Mississauga, Ontario, el martes 29 de agosto de 2023, mientras se muestra en pantalla la imagen de Kenneth Law, un canadiense acusado de vender sustancias letales por internet a personas con riesgo de autolesionarse. (Arlyn McAdorey/The Canadian Press vía AP, archivo) AP

A cambio, los fiscales canadienses retirarán los 14 cargos de asesinato presentados contra Kenneth Law, informó el abogado Matthew Gourlay a The Associated Press en un correo electrónico.

“La declaración de culpabilidad será por los cargos de ayudar al suicidio”, señaló Gourlay en el mensaje.

Canadian Broadcasting Corporation fue el primer medio de reportar sobre el acuerdo de declaración de culpabilidad.

El caso de Law está programado para volver a un tribunal de Newmarket, Ontario, el lunes por la tarde. Las llamadas al Ministerio del Fiscal General de Ontario no fueron respondidas.

La policía canadiense afirma que Law, del área de Toronto, utilizó una serie de sitios web para promocionar y vender nitrito de sodio, una sustancia que se usa comúnmente para curar carnes y que puede ser mortal si se ingiere.

La policía canadiense sostiene que se sospecha que Law envió al menos 1.200 paquetes a más de 40 países. Las autoridades de Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda también han iniciado investigaciones.

En Canadá es ilegal que alguien recomiende el suicidio, aunque el suicidio asistido es legal desde 2016 para personas de al menos 18 años. Cualquier adulto con una enfermedad grave, dolencia o discapacidad puede solicitar ayuda para morir, pero debe pedir la asistencia de un médico.

Law ha permanecido bajo custodia desde su arresto en su vivienda de Mississauga, Ontario, en mayo de 2023.

Según el Código Penal de Canadá, ayudar o instigar el suicidio conlleva una pena máxima de 14 años. Una condena por asesinato implica automáticamente cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años.

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Gillies reportó desde San Francisco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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