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Canadá decidirá el lunes entre ofertas de submarinos alemanes y surcoreanos

TORONTO (AP) — Canadá prevé elegir el lunes entre las ofertas de Alemania y Corea del Sur para construir una flota de 12 submarinos, en una de sus mayores adquisiciones militares de la historia.

El primer ministro canadiense Mark Carney anuncia una propuesta de oleoducto desde Alberta hasta la costa de Columbia Británica, Canadá, el jueves 2 de julio de 2026. (Todd Korol/The Canadian Press vía AP)
El primer ministro canadiense Mark Carney anuncia una propuesta de oleoducto desde Alberta hasta la costa de Columbia Británica, Canadá, el jueves 2 de julio de 2026. (Todd Korol/The Canadian Press vía AP) AP

ThyssenKrupp Marine Systems, de Alemania, y Hanwha Ocean, de Corea del Sur, compiten por el contrato para construir 12 submarinos de propulsión convencional, valorado en decenas de miles de millones de dólares.

Se espera que el anuncio se haga antes que el primer ministro canadiense Mark Carney parta a la cumbre de la OTAN en Turquía, al tiempo que los países miembros de la alianza militar aumentan el gasto en defensa.

Carney tiene previsto visitar el lunes una base de las Fuerzas Armadas Canadienses en la provincia de Nueva Escocia, en la costa atlántica, antes de anunciar “nuevas medidas para que Canadá sea más seguro, resiliente y próspero”.

Un portavoz de Carney declinó confirmar que el anuncio sobre los submarinos se hará el lunes. Pero Carney señaló en mayo que se anunciará una decisión en cuestión de semanas.

La actual flota de cuatro submarinos clase Victoria de Canadá apenas está operativa.

El consorcio germano-noruego ThyssenKrupp Marine Systems ha presentado sus submarinos como un refuerzo para la OTAN, al señalar que ha suministrado gran parte de la flota de submarinos convencionales de la alianza.

Hanwha Ocean, de Corea del Sur, ha desplegado una agresiva campaña publicitaria y ha destacado los beneficios económicos para Canadá.

El mes pasado, Hanwha exhibió su submarino diésel-eléctrico KSS-III en Columbia Británica después que la embarcación completara el primer cruce transpacífico en la historia de la marina surcoreana.

Ambas compañías afirman que sus propuestas generarán empleos e inversión en Canadá.

El gobierno de Carney se ha comprometido a cumplir los objetivos más altos de gasto en defensa de la OTAN, con el compromiso de destinar el 5% del producto interno bruto de Canadá a defensa para 2035, tras alcanzar este año el anterior umbral del 2% de la alianza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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