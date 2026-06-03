Cámara baja de EEUU aprueba resolución para frenar la acción militar contra Irán

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson --acompañado por líderes del Partido Republicano--, se prepara para hablar con los periodistas el miércoles 3 de junio de 2026, en el Capitolio en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, había intentado evitar un resultado que evidenciara la creciente oposición a la guerra, al cerrar abruptamente la actividad en el pleno hace dos semanas cuando la resolución estaba a punto de ser aprobada. Pero el descontento no ha hecho más que aumentar a medida que el conflicto se prolonga y Trump enfrenta dificultades para negociar un plan de paz .

La votación nominal el miércoles fue de 215-208, pero se desconoce cuáles serán los próximos pasos. Probablemente Trump rechazará cualquier medida del Congreso para limitar su autoridad como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Aun así, el resultado —en el que cuatro republicanos se sumaron a los demócratas— fue una reprimenda a la estrategia bélica del presidente, y estallaron vítores en el piso del recinto legislativo.

“Todo lo que necesitamos es que un puñado de republicanos se sume a nosotros y podremos poner fin a esta guerra temeraria y costosa, elegida por decisión propia —una guerra que le ha costado al contribuyente estadounidense más de 100.000 millones de dólares, lo cual es extraordinario—, y ha dejado a nuestro país en una posición más débil frente a Irán”, sentenció.

Es la cuarta vez que la Cámara de Representantes intenta frenar la guerra de Estados Unidos contra Irán. El Senado impulsó su propia resolución sobre poderes de guerra el mes pasado, cuando un puñado de senadores republicanos rompió filas con el mandatario republicano, en una inusual muestra de resistencia política dentro de su propio partido.

Cada vez que los demócratas han impulsado la resolución sobre poderes de guerra, los conteos de votos han ido subiendo a medida que crece la inquietud política por el conflicto bélico. En su campaña para llegar a la Casa Blanca, Trump prometió poner fin al involucramiento de Estados Unidos en guerras en el extranjero y enfocarse más en asuntos internos, pero la guerra ha vuelto a atraer la atención a Oriente Medio.

Johnson insistió en que Trump está “totalmente concentrado” en el frente interno, particularmente de cara a las elecciones de mitad de mandato que determinarán el control del Congreso.

El presidente de la cámara baja indicó que pasó tres horas en la Casa Blanca con el presidente esta semana, mientras Trump pide a sus aliados que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz para el comercio, especialmente el flujo de petróleo.

Desde que Estados Unidos se sumó a Israel para atacar a Irán el 28 de febrero, los estadounidenses han visto dispararse los precios de la gasolina en las estaciones de servicio, lo que ha incrementado las presiones inflacionarias.

Irán ha podido interrumpir el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, un canal vital para una gran parte del petróleo, el gas natural y productos relacionados en el mundo, tales como los fertilizantes.

“Estamos trabajando en esa pieza final", comentó el republicano Johnson. "Todo el mundo tiene interés en que el estrecho de Ormuz se reabra para el comercio. En eso está trabajando él”.

Aunque en abril se declaró un alto el fuego en el conflicto, sigue siendo frágil e incierto. Las conversaciones para un fin más duradero de los combates se han prolongado, complicándose cada vez más por la ampliación de la guerra de Israel contra los milicianos de Hezbollah en Líbano, respaldados por Teherán. Mientras tanto, los ataques militares entre Estados Unidos e Irán siguen reactivándose de forma intermitente.

El Congreso ejerce su autoridad en materia de poderes de guerra

La resolución sobre poderes de guerra de la Cámara de Representantes no detendría de inmediato el conflicto, pero sí aportaría un paso simbólico —aunque no con fuerza jurídica— contra nuevas acciones militares.

Ahora la resolución pasa al Senado, donde cuatro senadores republicanos se sumaron a los demócratas el mes pasado para impulsar una medida similar destinada a frenar la campaña de Estados Unidos contra Irán. La cámara alta aún no lleva a cabo una votación final para aprobar o rechazar su propia resolución sobre poderes de guerra.

Al testificar el miércoles en una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que los iraníes pensarían que al gobierno “se le van a atar las manos” si el Congreso aprueba una resolución sobre poderes de guerra. Dijo que pensarían: “No podremos hacerles nada, así que, ¿por qué llegar a un acuerdo?”

No es la única acción que el Congreso está tomando en el ámbito de la seguridad nacional, a medida que la minoría demócrata trabaja para atraer apoyo republicano a otras acciones más allá de la guerra contra Irán.

La Cámara de Representantes también someterá a votación el miércoles otra iniciativa encabezada por los demócratas, la cual autorizaría el apoyo de Estados Unidos a las operaciones militares de Ucrania en la guerra contra Rusia y ayudaría a reconstruir el territorio ucraniano. También se prevé que la cámara baja examine esta semana una resolución sobre poderes de guerra para bloquear la acción de Washington en Líbano.

Aunque la Constitución indica que el Congreso tiene autoridad para declarar la guerra, el presidente también cuenta con poder en su papel de comandante en jefe de las fuerzas armadas para emprender acciones militares, lo que crea una disputa jurídica sobre qué rama del gobierno tiene la última palabra en asuntos de guerra y paz.

Según la Ley de Poderes de Guerra, la Casa Blanca dispone de un plazo de 60 días para intentar obtener la aprobación del Congreso para una acción militar. Sin embargo, el gobierno ha indicado que, debido a que se ha declarado un alto el fuego en el conflicto actual en Irán, las hostilidades han cesado.

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El periodista de The Associated Press Ben Finley contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP