Cae en Bolivia presunto líder de una banda criminal colombiana al que se vincula con el narco

Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “Mapaya”, uno de los más buscados en Colombia según las autoridades, fue detenido la víspera, informó el martes a la televisora Red Uno el coronel Pompeo Sánchez, director nacional de Interpol Bolivia.

La autoridad policial explicó que Campas Jiménez tiene activada una notificación roja a nivel internacional por delitos como asociación delictuosa, fabricación y tráfico de armas, narcotráfico, entre otros. Por su captura las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de unos 54.000 dólares.

Durante la operación la policia fue recibida con disparos por parte de la banda delincuencial, aunque no se registraron heridos, explicó el comandante de la policía en Santa Cruz, David Gómez.

La confirmación del cabecilla se da después de un cruce de información de la policia boliviana con Interpol Colombia, agregó.

Entre los otros detenidos también figura el colombiano Bladimir Rincón Muñoz, quien cuenta con una sentencia condenatoria por fabricación y tenencia de armas, homicidio y robo agravado, así como otros cinco colombianos que habían sido expulsados de Chile por delitos de tráfico de sustancias controladas, según Sánchez, de Interpol.

Las autoridades aún no han informado qué van a hacer con el futuro de Campas Jiménez y los otros detenidos, aunque estaba prevista una audiencia judicial, informó Sánchez.

Esta es la segunda detención importante de la policía boliviana después de la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que poco después fue entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que lo trasladó a Estados Unidos.

Con la llegada al poder del presidente centroderechista Rodrigo Paz, el país andino se acercó a Estados Unidos y busca recomponer las relaciones con ese país luego de la expulsión hace casi 18 años del embajador estadounidense en La Paz durante la gestión del entonces presidente izquierdista Evo Morales.

La banda Los Espartanos es vinculada en Colombia con el narcotráfico y opera en Buenaventura, ciudad ubicada en el Pacífico colombiano y con el puerto con más actividad en el país, un punto clave para el tráfico de droga. Los Espartanos es rival de Los Shottas, con la que se disputa del control de Buenaventura.

Ambas bandas sostienen mesas de negociación con el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, en el marco de su política de paz que pretende disminuir la violencia a través del diálogo.

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La periodista de The Associated Press, Astrid Suárez, contribuyó con este reporte desde Bogotá.

FUENTE: AP