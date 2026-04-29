Cade Cunningham anota 45 y los Pistons vencen 116-109 al Magic para seguir con vida

Orlando lidera la serie 3-2 y tendrá una segunda oportunidad de avanzar en casa el viernes por la noche.

El Magic cayó a 0-10 en la historia de la franquicia como visitante en un quinto juego.

Detroit nunca estuvo en desventaja y se adelantó por 15 puntos al inicio del último cuarto. El Magic hizo un último intento, acercándose a tres con el sexto triple de Paolo Banchero a falta de 1:09. Banchero igualó a Cunningham con 45 unidades, también su mejor marca personal en playoffs, pero falló siete de 12 tiros libres.

Los Pistons esperan recuperarse al borde de la eliminación, como lo hicieron ante el Magic hace más de dos décadas.

La remontada de Detroit en 2003, como primer preclasificado ante Orlando, octavo preclasificado, fue la primera de siete ocasiones en que equipos de la NBA han remontado un 3-1 en este siglo. Los Nuggets de Denver fueron el último equipo en lograrlo en 2020, cuando se convirtieron en la primera franquicia de la liga en hacerlo dos veces en una misma postemporada.

El alero del Magic Franz Wagner quedó fuera por una distensión en la pantorrilla derecha. Había anotado 19 puntos en poco más de dos cuartos antes de retirarse tarde en el tercer cuarto el lunes por la noche, y promedió casi 17 puntos y 5,5 rebotes en los primeros cuatro partidos de la serie.

Cunningham acertó 13 de 23 tiros de campo, encestó cinco triples —su mejor marca personal en playoffs— y terminó 14 de 14 desde la línea, lo que resultó ser la diferencia en un duelo con Banchero, también exselección número 1 global del draft.

Tobias Harris anotó 23 tantos por los Pistons, el pívot All-Star Jalen Duren salió de su mala racha con 12 puntos y nueve rebotes, y Duncan Robinson también anotó 12.

Anthony Black logró 19 puntos, su mejor marca personal en playoffs, Desmond Bane anotó 18 y Jalen Suggs agregó 10 por el Magic.

Los Pistons jugaron con sentido de urgencia al inicio, después de haber estado oxidados o apagados en los comienzos de partidos anteriores.

Detroit ganaba por 17 en el segundo cuarto, pero el Magic recortó la desventaja a seis puntos al descanso. Orlando se acercó a dos al inicio del tercero y el quinto triple de Cunningham, ya tarde en el cuarto, ayudó a que los Pistons llegaran al último periodo con ventaja de 89-79.

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FUENTE: AP