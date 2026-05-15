americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cade Cunningham anota 21, Pistons dominan 2da mitad, vencen a Cavs y obligan a 7mo juego

CLEVELAND (AP) — Cade Cunningham anotó 21 puntos y los Pistons de Detroit doblegaron el viernes 115-94 a los Cavaliers de Cleveland para obligar a un séptimo encuentro en su serie de segunda ronda de los playoffs en la Conferencia Este.

Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, dispara frente a Evan Mobley, de los Cavaliers de Cleveland, en el sexto partido de las semifinales de la Conferencia Este, el viernes 15 de mayo de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki)
Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, dispara frente a Evan Mobley, de los Cavaliers de Cleveland, en el sexto partido de las semifinales de la Conferencia Este, el viernes 15 de mayo de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Los Pistons, primeros preclasificados, dominaron la segunda mitad y serán anfitriones del encuentro definitivo, que se llevará a cabo el domingo.

Jalen Duren aportó 15 puntos y 11 rebotes, mientras que Daniss Jenkins también anotó 15 tantos por los Pistons, que han ganado cuatro partidos en que han estado en riesgo de eliminación en estos playoffs.

Estaban abajo 3-1 ante Orlando antes de ganar los últimos tres para avanzar y superar la primera ronda.

Cunningham encestó cinco triples por los Pistons, quienes acertaron 16 de 36 desde más allá del arco. Duncan Robinson, quien se perdió el quinto partido el miércoles por una lesión lumbar, metió cuatro triples y sumó 14 puntos desde la banca.

Paul Reed añadió 17 unidades, y los suplentes de Detroit superaron a los de Cleveland por 48-19.

James Harden anotó 23 puntos por Cleveland, que sufrió su primera derrota en casa en estos playoffs. Donovan Mitchell y Evan Mobley anotaron 18 cada uno.

Detroit impuso su voluntad en los rebotes ofensivos y aprovechó las pérdidas de balón de Cleveland. Los Pistons convirtieron 13 rebotes ofensivos en 20 puntos.

Los Cavs cometieron 20 pérdidas, que derivaron en 28 puntos para Detroit.

Los Pistons ganaban 54-41 al descanso y comenzaron la segunda mitad con una racha de 12-2. Los Cavaliers reaccionaron para acercarse 74-68 antes de que Detroit sentenciara el duelo con un parcial de 13-2.

Evan Mobley falló una volcada y Marcus Sasser recorrió toda la cancha para anotar una bandeja sobre la bocina y darle a Detroit una ventaja de 84-70 al final del tercer cuarto.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro
ULTIMA HORA

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter