Cachorros vencen a Rangers 7-1 para su 2da racha de 10 triunfos de la temporada

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El mexicano Javier Assad, de los Cachorros de Chicago, lanza en el duelo del viernes 8 de mayo de 2026, ante los Rangers de Texas (AP Foto/Julio Cortez) AP

Chicago (27-12) logró su segunda racha de 10 victorias consecutivas esta temporada. Ha ganado 20 de sus últimos 23 juegos, con tres derrotas consecutivas que separan esas largas rachas ganadoras.

Es la primera vez desde 1935 que los Cachorros consiguen dos seguidillas de 10 triunfos en una temporada. La única vez que tuvieron más fue en 1906, con cuatro.

Los Dodgers de Brooklyn de 1955 fueron el equipo previo de las Grandes Ligas con dos rachas de 10 victorias consecutivas dentro de los primeros 39 juegos de una temporada, según Sportradar. Lo lograron en sus primeros 24 compromisos.

Ben Brown y tres relevistas de Chicago se combinaron para limitar a Texas a dos hits. Brown lanzó cuatro entradas sin permitir hit en su primera apertura de esta temporada tras 12 apariciones como relevista. Ponchó a tres y dio una base por bolas.

El mexicano Javier Assad (3-1) se llevó la victoria, al permitir un hit en 3 2/3 entradas sin carrera.

El abridor de los Rangers, Kumar Rocker (1-4), permitió tres carreras y cuatro hits, con tres bases por bolas.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP