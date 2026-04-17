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Cachorros vencen 12-4 a Mets que sufren su novena derrota consecutiva

CHICAGO (AP) — El venezolano Moisés Ballesteros, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron jonrones, y los Cachorros de Chicago le propinaron a los Mets su novena derrota consecutiva, al aplastar el viernes por 12-4 a Nueva York.

El bateador designado de los Cachorros de Chicago Moises Ballesteros celebra su jonrón de tres carreras ante los Mets de Nueva York el viernes 17 de abril del 2026. (AP Foto/Erin Hooley)
El bateador designado de los Cachorros de Chicago Moises Ballesteros celebra su jonrón de tres carreras ante los Mets de Nueva York el viernes 17 de abril del 2026. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Esta es la peor racha de los Mets desde que el equipo de 2004 perdió 11 seguidos. Han sido superados 56-16 durante la seguidilla.

Chicago anotó en cifras dobles por tercer juego consecutivo y por cuarta vez esta temporada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Ballesteros puso arriba 4-0 a su equipo en la primera entrada con un jonrón de tres carreras.

Hoerner pegó tres hits e impulsó dos carreras después de establecer un récord personal con cinco remolcadas en la victoria 11-2 del miércoles en Filadelfia. Su cuadrangular de dos carreras en la segunda entrada ante Kodai Senga (0-3) puso el juego 6-3. El segunda base, dos veces ganador del Guante de Oro, también se lanzó en clavado para robarle un hit a Bo Bichette en la quinta.

Happ añadió un batazo de dos carreras en la octava.

El dominicano Edward Cabrera (2-0) trabajó seis entradas, permitió tres carreras y ocho hits, mientras los Cubs se encaminaron a su tercera victoria consecutiva.

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