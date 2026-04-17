Cachorros vencen 12-4 a Mets que sufren su novena derrota consecutiva

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El bateador designado de los Cachorros de Chicago Moises Ballesteros celebra su jonrón de tres carreras ante los Mets de Nueva York el viernes 17 de abril del 2026. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Esta es la peor racha de los Mets desde que el equipo de 2004 perdió 11 seguidos. Han sido superados 56-16 durante la seguidilla.

Chicago anotó en cifras dobles por tercer juego consecutivo y por cuarta vez esta temporada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Ballesteros puso arriba 4-0 a su equipo en la primera entrada con un jonrón de tres carreras.

Hoerner pegó tres hits e impulsó dos carreras después de establecer un récord personal con cinco remolcadas en la victoria 11-2 del miércoles en Filadelfia. Su cuadrangular de dos carreras en la segunda entrada ante Kodai Senga (0-3) puso el juego 6-3. El segunda base, dos veces ganador del Guante de Oro, también se lanzó en clavado para robarle un hit a Bo Bichette en la quinta.

Happ añadió un batazo de dos carreras en la octava.

El dominicano Edward Cabrera (2-0) trabajó seis entradas, permitió tres carreras y ocho hits, mientras los Cubs se encaminaron a su tercera victoria consecutiva.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP