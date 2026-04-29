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Butler pega jonrón, Kurtz extiende racha de bases por bolas y Atléticos vencen 5-2 a Reales

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Lawrence Butler conectó un jonrón de tres carreras, el dominicano Luis Severino permitió una carrera y ponchó a ocho en siete entradas, y los Atléticos vencieron la noche del miércoles 5-2 a Kansas City para cortar la racha de cuatro victorias consecutivas de los Reales.

Lawrence Butler, de los Atléticos, observa su jonrón de tres carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el miércoles 29 de abril de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall)
Lawrence Butler, de los Atléticos, observa su jonrón de tres carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el miércoles 29 de abril de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Nick Kurtz conectó un doble impulsor y recibió una base por bolas, su 18.º juego consecutivo negociando un boleto, con lo que empató con Barry Bonds la racha más larga de este tipo en casi 80 años.

Severino (2-2) permitió cuatro hits y otorgó dos bases por bolas, y ahora tiene marca de por vida de 6-1 contra los Royals.

Mark Leiter Jr. consiguió el último out para su tercer salvamento.

El abridor de Kansas City, Michael Wacha (2-2), permitió cuatro carreras con ocho hits y dio cuatro bases por bolas en cinco entradas.

Bobby Witt Jr. se fue de 4-2, anotó las dos carreras de Kansas City y extendió su racha de hits a 10 juegos. El venezolano Salvador Pérez produjo una carrera con un out forzado en la primera entrada y Michael Massey conectó un elevado de sacrificio en la novena. ___

FUENTE: AP

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