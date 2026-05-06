Busch y Crow-Armstrong ayudan a Cachorros, que hilan 8va victoria, 7-6 ante Rojos

Chicago hilvanó su octava victoria. Por tercera vez consecutiva, dejó al rival en el terreno.
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CHICAGO (AP) — Michael Busch impulsó la carrera de la victoria al negociar una base por bolas con las bases llenas en la 10ma entrada, una después de que Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de dos carreras, y los Cachorros de Chicago superaron el miércoles 7-6 a los Rojos de Cincinnati.
Chicago hilvanó su octava victoria. Por tercera vez consecutiva, dejó al rival en el terreno.
Busch conectó un sencillo impulsor en la 10ma entrada del juego del martes, una victoria de 3-2 sobre los Rojos.
Brock Burke (1-2) otorgó un boleto intencional a Seiya Suzuki antes de que Busch estuviera a punto de ser golpeado por un sinker en cuenta de 3-1, lo que trajo la carrera del triunfo y deleitó a la multitud de 34.143 fanáticos.
Ian Happ también conectó un jonrón. Chicago, líder de la División Central de la Liga Nacional, ganó por 18ma vez en 21 juegos en total.
Happ terminó con tres hits y anotó dos veces.
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FUENTE: AP
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