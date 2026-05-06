Busch y Crow-Armstrong ayudan a Cachorros, que hilan 8va victoria, 7-6 ante Rojos

CHICAGO (AP) — Michael Busch impulsó la carrera de la victoria al negociar una base por bolas con las bases llenas en la 10ma entrada, una después de que Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de dos carreras, y los Cachorros de Chicago superaron el miércoles 7-6 a los Rojos de Cincinnati.