americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Busch y Crow-Armstrong ayudan a Cachorros, que hilan 8va victoria, 7-6 ante Rojos

CHICAGO (AP) — Michael Busch impulsó la carrera de la victoria al negociar una base por bolas con las bases llenas en la 10ma entrada, una después de que Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de dos carreras, y los Cachorros de Chicago superaron el miércoles 7-6 a los Rojos de Cincinnati.

Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, festeja mientras sus compañeros le arrojan agua y semillas de girasol, luego de gestionar el boleto que significó el triunfo sobre los Rojos de Cincinnati, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Erin Hooley)
Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, festeja mientras sus compañeros le arrojan agua y semillas de girasol, luego de gestionar el boleto que significó el triunfo sobre los Rojos de Cincinnati, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Erin Hooley) AP

Chicago hilvanó su octava victoria. Por tercera vez consecutiva, dejó al rival en el terreno.

Busch conectó un sencillo impulsor en la 10ma entrada del juego del martes, una victoria de 3-2 sobre los Rojos.

Brock Burke (1-2) otorgó un boleto intencional a Seiya Suzuki antes de que Busch estuviera a punto de ser golpeado por un sinker en cuenta de 3-1, lo que trajo la carrera del triunfo y deleitó a la multitud de 34.143 fanáticos.

Ian Happ también conectó un jonrón. Chicago, líder de la División Central de la Liga Nacional, ganó por 18ma vez en 21 juegos en total.

Happ terminó con tres hits y anotó dos veces.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

MINFAR endurece su discurso: La orden de alto el fuego no será dada jamás

MINFAR endurece su discurso: "La orden de alto el fuego no será dada jamás"

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR
ULTIMA HORA

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter