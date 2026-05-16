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Burleson y Winn impulsan a Cardenales a vencer 4-2 a Reales en el Juego 2 de la serie I-70

SAN LUIS (AP) — Alec Burleson impulsó dos carreras y los Cardenales de San Luis vencieron el sábado por 4-2 a los Reales de Kansas City en el segundo juego de la serie anual I-70, para deleite de algunos aficionados bulliciosos y sin camiseta en los asientos del jardín derecho.

Masyn Winn (0) y Victor Scott II (11), de los Cardenales de San Luis, celebran la victoria sobre los Reales de Kansas City en un partido de béisbol el sábado 16 de mayo de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson)
Masyn Winn (0) y Victor Scott II (11), de los Cardenales de San Luis, celebran la victoria sobre los Reales de Kansas City en un partido de béisbol el sábado 16 de mayo de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

El juego se retrasó 46 minutos por lluvia al inicio.

Kyle Leahy (5-3) lanzó seis entradas en su primera apertura de su carrera contra los Reales. Permitió una carrera con cinco hits. George Soriano consiguió su segundo salvamento pese a permitir un jonrón abriendo la entrada a Jac Caglianone en la novena.

Noah Cameron (2-3) trabajó seis entradas, permitiendo tres carreras con cinco hits.

San Luis ha ganado cuatro de sus cinco juegos. Desde que comenzó el juego interligas en 1997, los Cardenales tienen marca de 81-55 contra Kansas City.

Los Reales han perdido seis seguidos. Kansas City ha perdido 17 de sus primeros 23 juegos como visitante, la segunda peor cifra en las mayores.

Los Reales empataron 1-1 en la quinta. El venezolano Maikel Garcia conectó un doble con un out y anotó con el sencillo de Vinnie Pasquantino al jardín central con dos outs.

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