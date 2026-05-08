BTS y el público mexicano se reencuentran tras casi una década

“Extrañé muchísimo al Army de México”, dijo a través de una intérprete Kim Seok-Jin “Jin”, quien lanzó un beso y habló en coreano. “La verdad estuve demasiado preocupado porque tiene muchísimos años que no venimos y qué tal que ustedes ya nos olvidaron. Pero desde el día de ayer que fuimos al Palacio Nacional y continuando el día de hoy vimos su pasión. No queremos dejarlas fuera de nuestras giras desde ahora”.

Jin agregó “Te quiero” en español con ayuda de Kim Tae-hyung “V”, quien ha sido uno de los integrantes de la banda que más ha aprendido castellano para esta gira.

“Quiero decirles en español lo feliz que estoy en este momento. Primero que nada, extraño muchísimo a mi México, amo muchísimo a mi México, así que espero que ustedes también me amen mucho”, dijo en español V. "Eres la razón de mi vida, eres mi todo, te quiero”.

Hacia el final del concierto, la superbanda K-pop lució sombreros y botas vaqueras así como camisetas que decían “Mexico City” y Ciudad de México en hangul. A su vez los fans, en su gran mayoría mujeres, los recibieron con bastones luminosos que brillaban sincronizados con la música, cientos de carteles escritos en español, inglés y hangul e incluso vestidos tradicionales coreanos.

El Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México lucía abarrotado con 50.000 asistentes y tenía una disposición diferente a la mayoría de los conciertos, pues se había colocado una gran sección de gradas en su costado oriente, donde normalmente va el escenario. En cambio, la tarima de BTS estaba en el centro de la pista y tenía enormes pasarelas y pantallas hacia sus cuatro esquinas, además de una plataforma giratoria en el centro que cambiaba de altura, por lo que tenía un efecto muy dinámico.

Por si esto fuera poco, la banda salió a desfilar alrededor de toda la sección de pista para estar más cerca de las gradas mientras interpretaba “Idol”. Otras de las canciones que hicieron corear a las Army fueron “Butter”, “Dynamite”, “Boy in Luv” y la muy esperada “So What”.

“Los extraño muchísimo, han pasado nueve años”, dijo en español Kim Nam-joon “RM”. “Qué felicidad verlos después de tanto tiempo, los ARMY de México siempre son los más apasionados… gracias a ustedes fui muy feliz hoy, los amo, te quiero, está chingón México”.

Park Ji-min “Jimin” lanzó agua a las fans y dijo que era la primera vez que lo hacía en un concierto. Sus compañeros de banda bromearon que le faltaba práctica. Momentos después, él mismo corrió a tomar agua antes de hablar ante el público.

“Gracias de corazón, no sabía que aquí serían tan increíbles”, dijo en español. “Ustedes sí saben disfrutar, son las mejores… ¡Viva México!”.

Jeon Jung-kook “Jungkook”, Min Yoon-gi “Suga” y Jung Ho-Seok “J-Hope” también dedicaron palabras a las fans que ovacionaban cada una de sus intervenciones.

Los conciertos de BTS se convierten en un asunto presidencial

Un día antes del concierto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió a BTS en el Palacio Nacional y se presentó junto con ellos en uno de los balcones con vista al Zócalo para que la banda saludara a sus fans.

La visita se anunció en la conferencia matutina de la presidenta y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Con apenas horas de anticipación, se reunieron 50.000 seguidores.

Previamente, Sheinbaum envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedir más fechas de BTS en México. La mandataria también se puso en contacto con los organizadores de los conciertos y compartió los esfuerzos para transparentar precios, fechas y condiciones de compra, así como para evitar reventas.

Los fans de BTS no se quedaron sólo con la desilusión de no conseguir boletos, realizaron una manifestación contra los revendedores frente a una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor. Finalmente, se sancionó por infracción a Ticketmaster.

Al despedirse el jueves en su concierto en el GNP, los integrantes de BTS repitieron la frase que Kim Tae-hyung acuñó desde el balcón de Palacio Nacional: “¡México, mucho picante!”.

“Siento que todo fue irreal, o sea, como que no asimilo que ellos son reales y que realmente los vi en persona. Después de tanto trauma y tanto tiempo después de estar (ellos) en el servicio militar. Fue duro, pero creo que un verdadero fan se queda y apoya; eso es lo que hacemos”, dijo Miranda Santos, de 25 años, egresada de bioingeniería médica.

Gira mundial Arirang

BTS está de regreso después de una pausa musical de casi cuatro años desde su gira Permission to Dance on Stage de 2021–22. Este alto en sus presentaciones se debió a que todos los miembros de BTS debieron cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Su actual gira “ARIRANG”, llamada así por su nuevo álbum, comenzó en Corea del Sur en abril y se extenderá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa. En México, BTS debutó en 2014 y tuvo otras presentaciones en 2015 y 2017, pero no había regresado desde entonces.

BTS continuará con sus conciertos el 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México.

FUENTE: AP