Bruno Caicedo anota su 1er gol en la MLS; Whitecaps arrollan 3-0 a Sporting KC e hilan 3er triunfo

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John Pulskamp, del Sporting Kansas City, recibe un gol del ecuatoriano Bruno Caicedo, de los Whitecaps de Vancouver, en el partido de la MLS disputado el viernes 17 de abril de 2026 (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) AP

Vancouver ha ganado tres partidos consecutivos y lidera la MLS con 21 puntos. Los Whitecaps encabezan la liga también con 22 goles esta temporada y su diferencia de +18 es la mejor de la liga.

Thomas Müller también anotó por los Whitecaps. Yohei Takaoka dejó su valla invicta por quinta ocasión en la temporada.

Sabbi llegó a un balón suelto justo fuera del área chica y su remate de primera se desvió en la parte inferior del travesaño para abrir el marcador a los 13 minutos.

Sporting KC, que ha perdido tres partidos seguidos, tiene cuatro puntos y una diferencia de goles de -13, ambas las peores cifra de la Conferencia Oeste.

Caicedo, de 21 años, fue titular por primera vez en su carrera (y disputó su tercer partido). Colocó un disparo rasante desde el lado izquierdo del área que rebotó en el poste más lejano a los 23 minutos. A los 28, Müller cabeceó a la red un centro enviado al área por Sabbi.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP