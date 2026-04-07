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Brown anota 35 puntos y Celtics vencen por 113-102 a Hornets para llevarse la serie anual

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 35 puntos y capturó nueve rebotes, y los Celtics de Boston resistieron hasta el final para vencer el martes por 113-102 a los Hornets de Charlotte.

El alero de los Celtics de Boston Jayson Tatum observa antes de pasar el balón mientras lo defiende el alero de los Hornets de Charlotte Grant Williams en el encuentro del martes 7 de abril del 2026. (AP Foto/Charles Krupa)
El alero de los Celtics de Boston Jayson Tatum observa antes de pasar el balón mientras lo defiende el alero de los Hornets de Charlotte Grant Williams en el encuentro del martes 7 de abril del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Brown ha anotado 26 unidades o más en sus últimos 10 partidos. Jayson Tatum sumó 23 puntos y ha conseguido al menos 20 en cada uno de sus últimos seis encuentros. Ambos jugaron todo el último cuarto.

Con la victoria, los Celtics están más cerca de asegurar el segundo puesto de clasificación para los playoffs en la Conferencia Este. También le dio a Boston una ventaja de 2-1 en la serie de la campaña ante los Hornets, que podrían ser su rival en la primera ronda.

Los Hornets llegaron a tener una ventaja de 11 tantos en la primera mitad, pero fueron superados 35-26 en el tercer cuarto, y Boston se fue al último periodo con ventaja de 90-87. Los Celtics limitaron a los Hornets a 15 puntos en el cuarto periodo, cuando construyeron una ventaja de 13.

LaMelo Ball lideró a los Hornets con 36 tantos, su segundo partido consecutivo con al menos 30 puntos.

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FUENTE: AP

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