Bronny y LeBron James esperan jugar juntos en la postemporada con los Lakers

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, da indicaciones a su hijo Bronny durante el duelo ante los Cavaliers de Cleveland, el martes 31 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Esta temporada llevaron su dinámica familiar a otro nivel al disputar minutos importantes juntos e incluso lograr la primera asistencia de padre a hijo en la historia de la NBA.

Los James tienen la oportunidad de añadir otro capítulo a su leyenda familiar este mes, gracias al crecimiento de Bronny hasta convertirse en un jugador en el que todos los Lakers de Los Ángeles pueden confiar.

LeBron y Bronny parecen tener muchas probabilidades de jugar minutos de postemporada juntos este mes, cuando los Lakers enfrenten a los Rockets de Houston en la primera ronda. El máximo anotador en la historia de la NBA y su hijo de 21 años han sido compañeros de equipo durante casi dos años, pero la posibilidad de conseguir otro logro inédito sigue siendo especial para ambas generaciones.

“Es una locura”, comentó Bronny el jueves, después del entrenamiento en el complejo de prácticas de los Lakers. “O sea, literalmente he visto toda su carrera. Ahora soy parte de ella. Así que es una gran experiencia. Lo agradezco —pero también es parte del trabajo. Así que tengo que hacer mi trabajo también. Tengo que concentrarme”.

El tiempo de juego de Bronny ha aumentado durante el último mes, y ha sido parte de la rotación de los Lakers desde que Luka Doncic y Austin Reaves cayeron lesionados hace dos semanas.

LeBron siente un evidente orgullo paternal por el desarrollo de Bronny hasta convertirse en un aporte para su equipo, mermado por las bajas.

LeBron afirmó: “Cada momento en el que tenemos la oportunidad de jugar juntos es algo que nunca doy por sentado”.

“Para mí, lo mejor que me ha pasado en mi carrera es estar en la cancha con él en postemporada, temporada regular, campamento de entrenamiento, prácticas, por encima de todo lo que he logrado", añadió. "El hecho de que él se haya puesto en posición de que lo convoquen para un partido de postemporada es notable y genial, dadas las circunstancias por las que ha pasado en los últimos años. Se lo ganó. Se lo merece. Estará listo”.

Tras jugar minutos esporádicos en la NBA durante su primera temporada y media en la liga, Bronny ha dado un paso al frente hacia un rol regular —en parte por necesidad, ante la ausencia de los dos máximos anotadores de los Lakers, pero también porque se ganó más tiempo en cancha.

Ha jugado 13 minutos o más en siete de los últimos 10 partidos de los Lakers, con un promedio de 19 minutos en los últimos cuatro.

Parece que esa responsabilidad continuará en la postemporada, ya que Doncic y Reaves no jugarán el sábado en el primer partido, y no hay un calendario para su regreso.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, confirmó que utilizará todas las opciones saludables mientras Los Ángeles intentan desafiar los pronósticos abrumadoramente negativos sin su dupla titular en la línea trasera.

“Vamos a necesitar a todos en esta serie. Es lo que nos tocó. Creo que Bronny ha mejorado mucho. Confiamos en él", manifestó Redick. "En cuanto al tiro, yo creo en eso, por lo bien que disparó en los últimos dos años en la G League. ... Ha mejorado muchísimo en defensa, en términos de la colocación de su cuerpo, tanto con el balón como sin él. Queremos que también siga evolucionando como un defensor disruptivo”.

Bronny jugó apenas cuatro minutos de playoffs la temporada pasada durante dos de las derrotas en primera ronda de los Lakers ante Minnesota, y reconoce que no ha disputado muchos partidos importantes durante su breve carrera en el baloncesto.

Pasó su única temporada universitaria en Southern California, pero no se puso en uniforme de los Trojans hasta mediada la campaña tras recuperarse de un problema cardíaco ocurrido en la pretemporada. Y ese equipo no llegó al Torneo de la NCAA.

“Es lo que he querido, jugar en los playoffs. No pude jugar en marzo, y esto es un escenario más grande que ése", indicó. "Estoy muy emocionado de salir ahí con mis compañeros e intentar conseguir algunas victorias e intentar avanzar más en los playoffs”.

Si juegan juntos este mes, Bronny cree que pueden conectarse rápido. Al fin y al cabo, conoce bastante bien el juego de LeBron.

“No quiero dar todas las respuestas del examen, pero lo he estado viendo desde hace mucho tiempo, y como que he captado sus tendencias", comentó con una sonrisa. "Creo que es bueno que haya estado prestando atención durante su carrera y a lo que le gusta hacer en la postemporada. Creo que podremos jugar bien juntos. Mi coeficiente intelectual no va a estar muy por detrás del suyo, pero sé lo que está haciendo y dónde le gusta recibir el balón en la cancha”.

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FUENTE: AP