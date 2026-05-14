Brittany Russell, otra mujer que podría hacer historia en la Triple Corona

En esta foto distribuida por The Maryland Jockey Club, el jockey Sheldon Russell y su esposa, la entrenadora Brittany, posan en el círculo de ganadores con sus hijos Rye y Edy el 31 de diciembre de 2023 en Laurel (Jim McCue/The Maryland Jockey Club via AP) AP

Hace apenas dos semanas, Cherie DeVaux se convirtió en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby de Kentucky con Golden Tempo. En 2023, Jenna Antonucci ganó Belmont con Arcangelo.

Russell tiene la posibilidad de completar la barrida de la Triple Corona para entrenadoras el sábado, cuando ensille a Taj Mahal en la 151.ª edición de Preakness Stakes.

“Probablemente se sentiría como un cuento de hadas”, comentó Russell. “Jena abrió la puerta hace apenas un par de años con Arcangelo, y Cherie lo logró en el Derby de Kentucky. El hecho es que siento que aquí tengo uno con opciones reales en Preakness. Hay algo de presión y desde luego espero que podamos hacerlo, pero significaría muchísimo”.

El lugar donde se disputa la carrera y quién montará podrían hacer que esto signifique aún más. Preakness se corre por primera vez en la pista local de Russell, Laurel Park, y su esposo Sheldon será el jinete.

Serían la primera pareja casada, al menos como entrenadora y jinete, en ganar una carrera de la Triple Corona.

“El sueño, el objetivo, siempre fue conseguir uno que nos llevara a una de las grandes carreras, y él, de alguna manera, nos ha llevado hasta allí”, le dijo Sheldon Russell a The Associated Press. “En realidad, será como un día normal”.

La mayoría de los fines de semana, los Russell llevan a sus hijos a Laurel Park, que está justo al lado de la Interestatal 95 entre Baltimore y Washington, D.C. Se espera que asistan su hija Edy, de 6 años, y su hijo Rye, de 4.

Eran un poco más pequeños cuando fueron a la Breeders’ Cup en Del Mar, en el sur de California, en el otoño de 2024. Post Time, entrenado por su madre y montado por su padre, terminó segundo entonces, en una carrera de campeonato mundial de una milla sobre tierra. Fue una presentación al deporte de costa a costa.

“Fue un gran evento para ellos”, señaló Sheldon Russell. “En realidad no entendían lo que estábamos haciendo allí hasta que, más o menos, llegamos. Esta vez no es como si tuviéramos que viajar”.

Y, a diferencia de los caballos habituales con base en Maryland que llegan al Preakness sin ser favoritos, Taj Mahal es candidato claro en el lote de 14 participantes, que no incluye a Golden Tempo. Abrió con una cuota de 5-1, apenas por detrás del favorito en la línea matutina, Iron Honor.

Taj Mahal está invicto en tres carreras, todas en Laurel Park, incluida una victoria de punta a punta en los Federico Tesio Stakes el 18 de abril por más de ocho cuerpos.

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FUENTE: AP