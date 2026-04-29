Brady House pega grand slam y los Nacionales aplastan 14-2 a los tambaleantes Mets

NUEVA YORK (AP) — Brady House coronó una cuarta entrada de siete carreras con su primer grand slam en las Grandes Ligas y los Nacionales de Washington arrollaron 14-2 a los tambaleantes Mets de Nueva York en una lluviosa noche del miércoles en Citi Field.

Brady House, de los Nacionales de Washington, conecta un grand slam durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York el miércoles 29 de abril de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)
Curtis Mead conectó un jonrón en los innings finales y aportó cuatro de los 15 hits de Washington, mientras los Nacionales establecieron un máximo de la temporada en carreras. También anotó cuatro veces.

James Wood impulsó tres carreras y anotó otras tres. CJ Abrams sumó tres hits y dos carreras impulsadas.

Cade Cavalli (1-1) lanzó seis sólidas entradas y ponchó a 10, igualando el máximo de su carrera que fijó en cinco innings durante su salida anterior contra Atlanta.

El dominicano Juan Soto conectó un jonrón contra su primer equipo de Grandes Ligas por segunda noche consecutiva y terminó con tres hits, pero los Mets (10-20) quedaron sentenciados por otra mala actuación de pitcheo en la parte final de su rotación, mientras Nueva York perdió por 16ª vez en 19 juegos.

Nueva York permitió su mayor cantidad de carreras del año y volvió a recibir abucheos de una escasa concurrencia en Queens. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

