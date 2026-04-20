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Bournemouth nombra a Marco Rose como nuevo técnico tras la salida de Andoni Iraola

BOURNEMOUTH, Inglaterra (AP) — Bournemouth contrató a Marco Rose el lunes para suceder al entrenador Andoni Iraola tras el final de la temporada.

ARCHIVO - Marco Rose, técnico de Leipzig, aguarda por el comienzo del partido contra Bochum en la Bundesliga, el sábado 18 de enero de 2025. (AP Foto/Martin Meissner, File)
ARCHIVO - Marco Rose, técnico de Leipzig, aguarda por el comienzo del partido contra Bochum en la Bundesliga, el sábado 18 de enero de 2025. (AP Foto/Martin Meissner, File) AP

Rose ha estado sin dirigir desde que Leipzig lo despidió en marzo de 2025. El alemán, de 49 años, también ha dirigido a Salzburg, Borussia Mönchengladbach y Borussia Dortmund. Firmó un contrato de tres años.

Tiene un historial de desarrollo de jugadores tras haber trabajado con figuras como Erling Haaland, Jude Bellingham y Dominik Szoboszlai.

Los propietarios de Bournemouth se sintieron atraídos por el estilo de juego ofensivo y de presión alta de Rose, que consideran alineado con la identidad del club. Rose también cuenta con experiencia en la Liga de Campeones y la Liga Europa, y Bournemouth podría participar en una campaña europea la próxima temporada.

Los Cherries son octavos en la tabla de la Liga Premier, igualados en puntos con Chelsea, que ocupa el sexto puesto. Vienen de victorias consecutivas por 2-1 como visitantes ante Arsenal y Newcastle, en medio de una racha de 13 partidos sin perder.

“El enfoque inmediato del club sigue centrado firmemente en terminar la campaña actual de la manera más sólida posible, con los jugadores y el personal manteniendo su pleno compromiso para lograr resultados positivos y construir sobre la actual racha de 13 partidos sin perder”, dijo Bournemouth en un comunicado.

Bournemouth esperaba prolongar la exitosa etapa de tres años de Iraola, pero el español anunció la semana pasada que se marchará al final de la temporada, cuando expire su contrato.

Iraola condujo a Bournemouth al 12do puesto en su primera temporada y al noveno la temporada pasada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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