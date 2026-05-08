Bournemouth aparta a Álex Jiménez mientras investiga publicaciones en redes sociales

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ARCHIVO - El lateral Alex Jiménez de Bournemouth durante el partido contra West Ham en la Liga Premier, el 21 de febrero de 2026, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland) AP

El club inglés indicó en un comunicado el viernes que estaba “al tanto de publicaciones que circulan en redes sociales”.

“El club entiende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando”, agregó.

Jiménez, que cumplió 21 años el viernes, se formó en la cantera del Real Madrid. Completó su traspaso definitivo procedente del AC Milan en febrero, después de incorporarse inicialmente en calidad de préstamo.

Tiene contrato hasta 2031.

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FUENTE: AP