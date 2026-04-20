Boston recuerda a Paul Revere, quien cabalgó a toda prisa para advertir sobre llegada de británicos

Los residentes se alinearon en las estrechas calles a medida que pasaba el jinete; algunos levantaban sus teléfonos para grabar, mientras otros saludaban, aplaudían y gritaban: “¡Ahí viene!” y “¡Te queremos, Paul!”.

El recorrido atravesó manzanas densamente urbanizadas donde la vida cotidiana continuaba junto al espectáculo —personas paseando perros, trotando y desplazándose por parques y calles bordeadas de edificios de apartamentos; algunos se detenían a mirar, otros seguían con lo suyo.

Mary McCabe, quien llegó desde Lowell con su hija Cecily, comentó que fue interesante “ver cómo los mensajes eran transmitidos en aquella época”.

Cecily, quien dijo que le encanta aprender sobre la Revolución Americana, señaló que ver la recreación en persona hizo que la historia se sintiera más real.

El general de brigada Richard Reale Jr., de los National Lancers, parte de la Milicia Organizada de Massachusetts, interpretó a Revere, cabalgando desde el North End a través de Charlestown, Somerville, Medford y Arlington rumbo a Lexington. Indicó que el acto sirve como un importante homenaje a la “tradición y el patriotismo” mientras Estados Unidos conmemora 250 años desde la fundación de la nación.

“La unidad ha estado haciendo esto por más de 100 años, y yo creo lo mismo: es importante recordar a nuestros patriotas en un día como hoy —a quienes ayudaron a fundar este país y a quienes siguen preservándolo. Damos las gracias a nuestras fuerzas armadas”.

La cabalgata de Revere ocurrió el 18 de abril de 1775, cuando el platero y mensajero fue enviado a Lexington para advertir a los líderes revolucionarios Samuel Adams y John Hancock de que los británicos venían a arrestarlos. Luego se dirigió a Concord para alertar sobre incursiones contra depósitos de suministros militares.

Revere llegó a Lexington alrededor de la medianoche, y otro jinete, William Dawes, llegó poco después por una ruta distinta con el mismo mensaje.

Sus esfuerzos hicieron que milicianos, con mosquetes en mano, se enfrentaran a un contingente mucho mayor de soldados regulares británicos que marchaban desde Boston en el Lexington Battle Green. Con el tiempo, los regulares británicos fueron perseguidos de regreso a Boston, donde las milicias los mantuvieron cercados durante 11 meses en lo que se conoció como el Sitio de Boston.

“Es importante porque tiene que haber alguien que se enfrente a las tropas británicas”, afirmó Nina Zannieri, directora ejecutiva de la Paul Revere Memorial Association, que es propietaria y opera la Casa de Paul Revere. “Se convierte en un punto de inflexión. Si ningún patriota hubiera salido al campo y los británicos simplemente hubieran entrado en el pueblo, habría sido diferente. Pero en realidad encuentran resistencia”.

El recreador, vestido con un traje colonial y acompañado por otro jinete, está siguiendo la ruta que tomó Revere hace 251 años aunque algunos aspectos de aquella noche histórica no forman parte del evento, como que Revere tomara un bote hasta Charlestown antes de iniciar su cabalgata.

Tampoco se incluye la breve detención de Revere por una patrulla británica en su camino a Concord después de salir de Lexington. Al final, Revere fue liberado sin su caballo tras convencer a los británicos de que cientos de patriotas los estaban esperando, y regresó a Lexington para ver el final de la batalla.

“Básicamente, lo importante es que él sale de Boston. Cabalga. Está alertando a la gente. Hay otras personas afuera”, explicó Zannieri. “Inicia una reacción en cadena y cumple su misión aunque lo detengan y lo retengan. Tiene suerte de que no lo mataran”.

Mientras Revere esquivaba patrullas y lidiaba con caminos agrietados y lodosos, su contraparte del siglo XXI lo tiene más fácil: viaja sobre pavimento y atraviesa un mundo de semáforos, concesionarios de autos y centros urbanos bulliciosos que Revere jamás habría podido imaginar. El Maratón de Boston de 2026 se está realizando al mismo tiempo, aunque las rutas no se superponen.

Michelle DiCarlo-Domey, quien organiza el recorrido cada año para los National Lancers, la histórica unidad de caballería montada del estado, declaró que miles de personas salen a ver cómo la historia cobra vida y a mostrar su patriotismo. Los National Lancers han realizado la cabalgata de Revere y Dawes durante más de 110 años.

“Siempre que puedas interactuar con los jinetes y los caballos, eso puede ayudar a mantener viva la historia”, sostuvo DiCarlo-Domey. “Los niños pueden relacionarlo con lo que aprenden en la escuela. ¿Y en qué otro lugar ves a dos caballos corriendo por la calle?”

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La corresponsal Leah Willingham contribuyó desde Boston.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP